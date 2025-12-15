Mercato, Bradley Barcola met le PSG dans l'embarras

Bradley Barcola est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, mais aucun accord n’a encore été trouvé pour prolonger cette collaboration. Arrivé dans la capitale il y a deux ans et demi, Bradley Barcola s’est imposé comme un élément majeur du projet sportif parisien. Avec 31 buts inscrits toutes compétitions confondues depuis son arrivée, l’ancien Lyonnais a rapidement justifié l’investissement consenti par le PSG. Pourtant, malgré ce rendement et une confiance affichée par Luis Enrique, la situation contractuelle de Bradley Barcola reste floue.

La fin de saison 2024-2025 a marqué un léger tournant pour Bradley Barcola. Relégué plus souvent sur le banc en raison de la montée en puissance de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola n’a pas perdu son statut, mais a vu la hiérarchie offensive évoluer. Le PSG, conscient de la valeur du joueur, souhaite toujours sécuriser son avenir en lui proposant une revalorisation salariale significative, qui placerait Bradley Barcola parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.