Mercato : Adieu Donnarumma, le PSG tient son nouveau gardien au Portugal

Le PSG s'apprête à tourner la page Donnarumma… et à jouer un coup risqué. Mais un club anglais rôde. Suspense total dans les cages parisiennes.

Le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma ne parlent plus la même langue. Pendant que l’Italien campe sur ses exigences salariales, le club parisien explore des alternatives bien plus concrètes. Et parmi elles, un nom revient avec insistance, venu du Portugal. Un géant portier de la Liga portugaise, régulièrement cité ces derniers mois, pourrait bien devenir la pièce maîtresse du nouveau projet défensif du PSG. Mais la Premier League ne compte pas laisser Paris tranquille sur ce dossier.