PSG, un gardien portugais menace Gianluigi Donnarumma

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

A quelques mois du mercato, le PSG songe à un gardien portugais pour remplacer Gianluigi Donnarumma dans ses cages.

Malgré une saison ponctuée de moments héroïques, l’avenir de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain semble de plus en plus incertain. Alors que les discussions autour d’une prolongation n’aboutissent toujours pas, une nouvelle option se dessine pour le poste de gardien numéro un. Les dirigeants parisiens, lucides sur les limites affichées par l’international italien, envisagent désormais sérieusement de tourner la page. Et cette potentielle succession pourrait prendre un accent bien particulier.