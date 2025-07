Contrat, salaire, intérêt de Chelsea : Pourquoi la prolongation de Donnarumma à Paris bloque

Chelsea vs Paris Saint-Germain

Auteur d'une saison immense, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé. À un an de la fin de son contrat, l'incertitude grandit au PSG.

À 48 heures de la finale de la Coupe du Monde des Clubs, l'information a de quoi troubler la sérénité du Paris Saint-Germain. Alors que tous les regards sont tournés vers le possible quintuplé historique du club, une ombre plane sur l'avenir de l'un de ses artisans majeurs. Gianluigi Donnarumma, impérial tout au long de la saison, n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2026. Les discussions, en cours depuis des mois, butent sur des points essentiels et laissent la porte ouverte à tous les scénarios.