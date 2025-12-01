Mbappé hausse le ton, le Real crie au scandale après Gérone : "La Liga est corrompue"

Le Real Madrid traverse une période compliquée. Trois matchs nuls de suite en Liga, dont ce 1-1 sur le terrain de Gérone, freinent brutalement l’élan madrilène et font sauter l’équipe de Xabi Alonso de son trône au profit du FC Barcelone. Il fallait un leader pour prendre la parole et Kylian Mbappé n’a pas attendu longtemps. Après avoir égalisé sur penalty, l’attaquant s’est tourné vers les réseaux sociaux pour mettre les siens face à leurs responsabilités.

Dans sa story Instagram, il poste un message ferme, teinté d’un mélange de frustration et d’exigence : « Ce n'est absolument pas le résultat que nous voulions ce soir. Mais le championnat continue et il est encore long. Nous devons changer cette dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu'équipe ».

Une phrase qui résonne comme un rappel à l’ordre. Mbappé pose les mots que tout le vestiaire a probablement en tête : l’équipe s’étiole, perd son souffle et n’y arrive plus loin de Bernabéu.