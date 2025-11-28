La tension entre les deux géants espagnols connaît un nouveau pic, et les mots employés en disent long sur la fracture profonde qui sépare Barcelone et Madrid. Après les attaques frontales de Florentino Pérez, c’est désormais Joan Laporta qui choisit de sortir de sa réserve, profitant d’un déplacement loin du tumulte catalan pour livrer une réponse explosive. Ses propos, prononcés en Andorre, visent directement la stratégie madrilène et remettent au centre du débat une rivalité institutionnelle vieille de plusieurs décennies. Et cette fois, Joan Laporta ne s’est imposé aucune limite.
Barça - Real Madrid, Joan Laporta dézingue Florentino Pérez
- Getty Images
Les griefs de Florentino Pérez contre le Barça
La récente sortie de Florentino Pérez n’a pas laissé Joan Laporta indifférent. Le dirigeant barcelonais, furieux, a immédiatement réagi face aux accusations visant le FC Barcelone, notamment celles liées à l’affaire Negreira. L’attaque du président madrilène, qui avait déclaré qu'il « est inadmissible que Barcelone ait versé plus de 8 millions d’euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu’en soit la raison », a ravivé une tension déjà latente. En réponse, Joan Laporta a dénoncé « le parti pris du Real Madrid envers Barcelone », accusant son rival de s’acharner dans une procédure qu’il juge infondée.
Profitant de la neutralité symbolique de l’Andorre, Joan Laporta a poursuivi en expliquant que le Real Madrid « fait traîner en longueur, car ils savent pertinemment qu’elle est sans fondement ». Pour lui, les déclarations de Florentino Pérez participent d’une stratégie visant à salir la réputation du club blaugrana. Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Joan Laporta a insisté : « Le Barça n’a jamais corrompu un arbitre, et les arbitres, en général, ne favorisent pas le Barça ». Cette prise de parole marque le début d’une réponse structurée, qu’il justifie par la nécessité de défendre l’honneur du club.
- AFP
La réponse cinglante de Joan Laporta à Florentino Pérez
Joan Laporta a ensuite choisi d’élargir le débat, rappelant les erreurs arbitrales qui, selon lui, ont récemment tourné en faveur du Real Madrid. Ses propos ont été directs : « Ils (les arbitres) ont toujours favorisé le Real Madrid ». Le président catalan a illustré ses accusations en revenant sur la dernière journée de Liga, affirmant que deux buts inscrits par Madrid n’auraient pas dû être validés. Il a évoqué un ballon touché de la main par Jude Bellingham et une faute de Vinicius sur Iñaki, des actions qui, selon Joan Laporta, auraient changé le classement.
Joan Laporta a également mis en cause l’influence médiatique, notamment à travers la chaîne du club madrilène : « La chaîne de télévision du Real Madrid tente d’influencer les arbitres chaque semaine ». Pour le dirigeant barcelonais, cette instrumentalisation contribue à installer un climat de pression nuisible à la neutralité arbitrale. À ses yeux, ce dispositif médiatique montre la volonté des Merengues de peser sur l’opinion publique et les décisions arbitrales. Joan Laporta inscrit cette critique dans une logique de longue durée, qu’il relie à la rivalité historique entre les deux institutions.
- AFP
Laporta dénonce un complexe du Real Madrid vis-à-vis du Barça
Joan Laporta a poursuivi en affirmant que les réactions du Real Madrid traduisaient un malaise profond lié aux années de domination barcelonaise. Selon lui, les Merengues « se sentent persécutés par la meilleure période de l’histoire du Barça ». Il a rappelé que la période allant de Rijkaard à Luis Enrique représentait « la meilleure équipe du monde de 2004 à 2015 », une séquence durant laquelle le style barcelonais a marqué l’histoire du football. Joan Laporta estime que Madrid n’a jamais accepté cette supériorité.
Pour renforcer sa démonstration, Joan Laporta a évoqué une époque « reconnue, admirée et respectée » au cours de laquelle le Barça dominait non seulement les compétitions, mais également l’esthétique du football. Selon lui, les excuses mises en avant par Madrid ne seraient qu’une stratégie destinée à minimiser les mérites blaugranas. Joan Laporta a été clair : « Le Barça a gagné par ses propres mérites ». Cet argument s’inscrit dans une narration historique que le président continue de défendre publiquement.
- Getty Images Sport
Un message de défi adressé au Real Madrid
Pour terminer sa prise de parole, Joan Laporta a délivré un message de défi à l’institution madrilène. Il affirme que les attaques répétées sont le signe du retour progressif du Barça : « S’ils restent focalisés sur le Barça, j’en suis ravi, car c’est généralement à ce moment-là que le Barça triomphe ». Joan Laporta perçoit dans cet acharnement un aveu de faiblesse, l’expression d’une peur de voir le rival catalan renouer avec une dynamique positive, à un moment où le club travaille à sa reconstruction sportive.
Dans un dernier avertissement, Joan Laporta a renforcé son propos : « Nous ne leur permettrons pas d’attaquer le Barça en toute impunité ». Il a même conclu en accusant le Real Madrid de souffrir d’une forme de « barcelonite », une obsession qui, selon lui, dit tout du malaise madrilène. Joan Laporta inscrit ainsi sa réponse dans une logique offensive, convaincu que la meilleure défense de son club passe par un discours clair, frontal et assumé.