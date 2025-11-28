Barça - Real Madrid, Joan Laporta dézingue Florentino Pérez

La récente sortie de Florentino Pérez n’a pas laissé Joan Laporta indifférent. Le dirigeant barcelonais, furieux, a immédiatement réagi face aux accusations visant le FC Barcelone, notamment celles liées à l’affaire Negreira. L’attaque du président madrilène, qui avait déclaré qu'il « est inadmissible que Barcelone ait versé plus de 8 millions d’euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu’en soit la raison », a ravivé une tension déjà latente. En réponse, Joan Laporta a dénoncé « le parti pris du Real Madrid envers Barcelone », accusant son rival de s’acharner dans une procédure qu’il juge infondée.

Profitant de la neutralité symbolique de l’Andorre, Joan Laporta a poursuivi en expliquant que le Real Madrid « fait traîner en longueur, car ils savent pertinemment qu’elle est sans fondement ». Pour lui, les déclarations de Florentino Pérez participent d’une stratégie visant à salir la réputation du club blaugrana. Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Joan Laporta a insisté : « Le Barça n’a jamais corrompu un arbitre, et les arbitres, en général, ne favorisent pas le Barça ». Cette prise de parole marque le début d’une réponse structurée, qu’il justifie par la nécessité de défendre l’honneur du club.