Mbappé brille, Rodrygo s’enfonce : les notes de tous les joueurs du Real Madrid

Mbappé, Bellingham, Rodrygo… Qui a brillé, qui a déçu ? Notes et classement de tous les joueurs du Real Madrid après une saison 2024-25 sans trophée.

Le Real Madrid était censé tout rafler après la signature de Kylian Mbappé l’été dernier. Les appels au triplé retentissaient de toutes parts, et avec Carlo Ancelotti toujours aux commandes, rien ne laissait présager un autre scénario qu’une domination sans partage après le doublé Liga-Ligue des champions décroché en 2023-24.

Neuf mois plus tard, ces prédictions paraissent presque risibles. Les Merengue ont montré de belles choses par séquences cette saison, mais ont surtout peiné à gérer les blessures à répétition et à trouver l’équilibre nécessaire. Le résultat final : une saison blanche, marquée par une défense de titre poussive, une sortie de route humiliante en Ligue des champions et le départ d’Ancelotti.

Mbappé a pour sa part tenu son rang avec 43 buts toutes compétitions confondues. Mais en dehors de sa performance individuelle, ce cru 2024-2025 restera comme une désillusion pour de nombreux cadres de l’effectif.

GOAL passe donc en revue, un à un, tous les joueurs du Real Madrid et leur attribue une note après cette saison à oublier…