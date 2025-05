Luka, l'heure de raccrocher ? Pourquoi le Real Madrid doit ignorer les appels de Modrić pour un nouveau contrat

Le magicien croate n'a plus ses jambes d'antan. Pour sa dignité, un départ du Real Madrid s'impose.

On se souvient tous de CETTE passe. Luka Modrić reçoit le ballon en se retournant, dans un minuscule intervalle entre les lignes du milieu et de la défense de Chelsea. Il ne lève pas vraiment la tête avant de distiller ce caviar, un extérieur du pied millimétré dans la course de Rodrygo au second poteau, qui n'a plus qu'à conclure. Le Real Madrid sauve ainsi son quart de finale de Ligue des Champions, se hisse jusqu'en finale et soulève le trophée. Cette passe décisive sublime fut l'un des nombreux tournants de cette épopée.

Modrić avait 35 ans lorsqu'il a délivré cette merveille, et à l'époque, ce n'était qu'une preuve supplémentaire qu'il semblait véritablement inoxydable, insensible au temps qui passe. Le légendaire trio de milieux du Real Madrid, Kroos-Modrić-Casemiro, arrivait certes en fin de cycle, mais le Croate, lui, avait clairement encore quelques belles années dans les jambes et dans la tête.

De fait, Modrić est resté un rouage absolument essentiel de l'entrejeu des Merengue pendant deux saisons supplémentaires, brillant dans les grands matchs tout en gérant intelligemment son physique vieillissant lors des rencontres de moindre importance. Mais aujourd'hui, force est de constater que les choses ont changé. Modrić paraît fatigué, usé, et l'on ne peut plus compter sur lui avec la même certitude et la même régularité qu'auparavant. Et dans une saison 2024-2025 au cours de laquelle le milieu de terrain du Real Madrid s'est collectivement effondré, le Ballon d'Or 2018 a malheureusement suivi le mouvement, semblant lui aussi perdre de sa superbe.

Les supporters du Real Madrid reviennent d'ailleurs en ce moment sur le départ jugé "amer" de Carlo Ancelotti, et nourrissent un optimisme prudent quant à la nomination probable de Xabi Alonso pour le remplacer sur le banc.

Luka Modrić n'est en aucun cas devenu un poids mort pour l'équipe, loin de là. Mais le simple "test visuel", confirmé par les statistiques et les données objectives, suggère une évidence : il est vieillissant. Et il ferait sans doute bien, pour sa propre légende et son image, de quitter le Real Madrid cet été, tant qu'il lui reste encore assez de football en lui pour pouvoir partir avec toute la dignité et le respect qu'il mérite.