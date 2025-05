Xabi Alonso fait une promesse à Rodrygo

Xabi Alonso a refusé de préciser si Rodrygo Goes faisait partie de ses plans pour l'avenir, alors que de nombreuses rumeurs circulent sur son départ.

La star brésilienne n'a pas joué avec les Merengues le mois dernier, et certains suggèrent qu'Alonso tentera de baser son équipe autour de Vinicius Junior et Kylian Mbappé.

C'était également le cas sous Carlo Ancelotti, mais Rodrygo a été intégré à l'équipe, d'abord à droite d'une attaque à trois, puis sur le côté droit du milieu de terrain. Contrairement à l'époque où Karim Benzema était dans l'équipe, Rodrygo a peiné à atteindre son meilleur niveau. Concernant ses plans pour l'attaque, Alonso a évité les formations.

Le football est un sport dynamique. Je veux que nous puissions interpréter les choses et que les joueurs puissent jouer là où ils sont le plus à l'aise, là où ils peuvent le mieux démontrer leurs qualités physiques, tactiques et mentales… L'avantage, c'est d'avoir de bons joueurs. Et puis, c'est ça mon problème (rires).

Xabi Alonso promet une discussion à Rodrygo

Avant que son départ ne soit confirmé, il a été rapporté qu'Alonso avait accepté que la star Luka Modric prolonge son contrat. L'une des premières questions posées à Alonso était de savoir s'il avait donné son feu vert au départ de Modric.

« Je ne suis pas très objectif concernant Luka, car nous étions coéquipiers, et à son arrivée, il y avait une alchimie entre nous. Il est devenu le chef d'orchestre ; c'est une grande légende. Assister à ses adieux l'autre jour est une source de fierté. J'étais avec lui il y a quelque temps. J'ai la chance de l'entraîner à la Coupe du monde ; ce sera un privilège. »

Alonso n'a pas donné son accord sur l'avenir de Rodrygo. Image via Diario AS

Cependant, concernant les recrutements et les ventes, Alonso a déclaré qu'il parvenait à un consensus avec le club sur les transferts.

« On s'est mis d'accord et on a discuté de tout. Il y a des choses qui me préoccupent et d'autres qui ne me préoccupent pas, mais c'est la ligne directrice. Je travaille officiellement pour prendre des décisions.»

Après avoir donné des réponses évasives sur la composition de son attaque, Alonso a été interrogé directement sur l'avenir de Rodrygo. Là encore, il a parlé en termes généraux.

« Rodrygo est un joueur du Real Madrid, et je vais m'entretenir avec lui. Tout comme je vais parler à tous les joueurs du Real Madrid. Ils le méritent, et nous avons besoin d'eux. Rodrygo est un joueur spectaculaire, je ne vais pas annoncer de nouvelles, mais nous aurons besoin de lui. »