vinicius junior(C)Getty Images
Patrick Tchanhoun

Manchester United sort le chéquier pour Vinicius, l’offre pharaonique

L’avenir de Vinicius s’assombrit au Real, et une offre renversante venue d’Angleterre pourrait tout faire basculer.

Une atmosphère pesante entoure désormais Vinicius Junior à Madrid. Alors que les tensions montent avec l’entraîneur et qu’une prolongation tarde, plusieurs géants européens s’activent en coulisses. Parmi eux, Manchester United se tient prêt à frapper un coup spectaculaire pour tenter d’arracher la star brésilienne au Real Madrid lors du prochain mercato. Les grandes manœuvres commencent.