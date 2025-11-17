Manchester United sort le chéquier pour Vinicius, l’offre pharaonique

L'occasion est rare, presque unique. Et Manchester United n’a pas l’intention de la laisser passer. Selon Fichajes, le club anglais se prépare à envoyer une proposition hors norme : 200 millions d’euros. Une somme qui ferait vaciller n’importe quel dirigeant et qui illustre parfaitement l’urgence ressentie du côté d’Old Trafford.

Pour les Red Devils, l’opportunité est immense. Recruter un joueur classé deuxième au Ballon d’Or il y a seulement un an pourrait relancer une équipe engluée dans les doutes et incapable de retrouver son rang en Ligue des champions. La direction voit en Vinicius un pari capable de changer le visage du club et de redorer une institution en perte de repères.

Reste à savoir si le joueur acceptera de quitter Madrid pour un club en plein chantier. Rien n’est moins sûr. Le prestige ne suffit plus, et les résultats des dernières saisons interrogent. Le Brésilien devra trancher entre la continuité dans un géant européen ou l’aventure dans un projet encore instable, mais très ambitieux financièrement.