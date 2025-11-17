Une atmosphère pesante entoure désormais Vinicius Junior à Madrid. Alors que les tensions montent avec l’entraîneur et qu’une prolongation tarde, plusieurs géants européens s’activent en coulisses. Parmi eux, Manchester United se tient prêt à frapper un coup spectaculaire pour tenter d’arracher la star brésilienne au Real Madrid lors du prochain mercato. Les grandes manœuvres commencent.
Manchester United sort le chéquier pour Vinicius, l’offre pharaonique
- Getty/GOAL
Un avenir trouble pour Vinicius au Real Madrid
Depuis plusieurs semaines, un malaise profond s’installe autour de Vinicius Junior. Le joueur n’a toujours pas renouvelé son contrat qui se termine en juin 2027. Rien n’avance. Pire encore, les relations avec Xabi Alonso se tendent de match en match. L’épisode du Clasico face au FC Barcelone a servi d’électrochoc : la frustration du Brésilien a éclaté au grand jour, révélant une fracture bien plus sérieuse qu’un simple désaccord sportif.
Face à cette situation, Florentino Pérez ne ferme plus aucune porte. Le président sait que la finance gouverne largement ce type de dossier. S’il doit laisser partir Vinicius, il le fera, mais uniquement si l’offre garantit un retour massif pour les caisses du Real Madrid. L’idée d’un départ n’a donc plus rien d’absurde dans les bureaux madrilènes.
- Getty Images
Manchester United prêt à une folie pour recruter Vinicius
L'occasion est rare, presque unique. Et Manchester United n’a pas l’intention de la laisser passer. Selon Fichajes, le club anglais se prépare à envoyer une proposition hors norme : 200 millions d’euros. Une somme qui ferait vaciller n’importe quel dirigeant et qui illustre parfaitement l’urgence ressentie du côté d’Old Trafford.
Pour les Red Devils, l’opportunité est immense. Recruter un joueur classé deuxième au Ballon d’Or il y a seulement un an pourrait relancer une équipe engluée dans les doutes et incapable de retrouver son rang en Ligue des champions. La direction voit en Vinicius un pari capable de changer le visage du club et de redorer une institution en perte de repères.
Reste à savoir si le joueur acceptera de quitter Madrid pour un club en plein chantier. Rien n’est moins sûr. Le prestige ne suffit plus, et les résultats des dernières saisons interrogent. Le Brésilien devra trancher entre la continuité dans un géant européen ou l’aventure dans un projet encore instable, mais très ambitieux financièrement.
- Getty
Chelsea aussi à l’affût, et le PSG n’a pas dit son dernier mot
En Premier League, Manchester United n’est pas seul sur le dossier. Chelsea surveille attentivement l’évolution de la situation. Le club londonien prépare même une offre estimée à 150 millions d’euros pour tenter sa chance. Une somme énorme, mais insuffisante pour rivaliser avec Manchester United si les enchères s’emballent réellement.
Pendant ce temps, le PSG observe aussi, prêt à intervenir selon l’évolution du marché. L’Arabie saoudite, de son côté, ne lâche pas non plus l’idée de recruter Vinicius. Le Brésilien devient donc l'un des dossiers les plus brûlants du prochain mercato, une véritable bataille mondiale qui pourrait atteindre des hauteurs financières insensées.
- Getty
Le dernier mot reviendra au joueur
Malgré l’intérêt massif et les sommes colossales promises, c’est Vinicius qui décidera. Lui seul tranchera son avenir, que ce soit un départ sous les applaudissements ou la décision de rester pour tenter de renouer avec la stabilité au Real Madrid. Une certitude : ce feuilleton s’annonce explosif dans les prochains mois.