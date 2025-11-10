Au Real Madrid, la tension monte entre Vinicius Junior et Xabi Alonso. Alors que les rumeurs d’un départ du Brésilien ont récemment enflammé la presse européenne, la direction madrilène a décidé de trancher. Florentino Pérez et ses équipes ont clairement fait leur choix : Vinicius est une priorité absolue pour l’avenir du club. Ce positionnement ferme intervient dans un contexte délicat où les relations entre l’attaquant brésilien et son entraîneur se dégradent. Et à Madrid, un tel désaccord interne ne passe pas inaperçu, surtout lorsqu’il concerne une star du calibre de Vinicius Junior.
Vinicius - Xabi Alonso, le Real Madrid a pris parti
- Getty
Le Real Madrid veut sécuriser l’avenir de Vinicius Junior
Depuis plusieurs mois, la Casa Blanca multiplie les démarches pour prolonger le contrat de Vinicius Junior, actuellement lié au club jusqu’en 2027. Malgré un temps de jeu parfois restreint cette saison, le Brésilien conserve une place à part dans le projet de Florentino Pérez, qui voit en lui l’un des piliers de l’avenir madrilène. L’ailier, élu deuxième au Ballon d’Or 2024, demeure une figure incontournable tant sur le plan sportif que médiatique. Cette volonté de prolongation vise aussi à dissiper les rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain ou en Arabie Saoudite, destinations évoquées ces dernières semaines.
D’après les informations de la Cadena SER, la prolongation de Vinicius Junior figure parmi les priorités du Real Madrid pour les prochaines semaines. L’international brésilien, symbole de la nouvelle génération dorée du club, bénéficie toujours d’un fort soutien populaire au Santiago Bernabéu. Les dirigeants souhaitent ainsi réaffirmer leur confiance à un joueur qui a déjà tout gagné sous le maillot blanc et dont l’impact marketing reste colossal. Une manière également d’envoyer un message clair à son entraîneur, Xabi Alonso, sur la hiérarchie au sein du vestiaire madrilène.
- AFP
Le Real Madrid désavoue Xabi Alonso pour Vinicius
Malgré son statut, Vinicius Junior vit une période tendue avec Xabi Alonso. Selon la presse espagnole, leurs relations se sont dégradées depuis plusieurs semaines. Les premières frictions seraient apparues lors de la Coupe du monde des clubs, avant de s’aggraver pendant le Clasico, où le joueur a mal vécu son remplacement jugé prématuré. Depuis, l’entraîneur basque peine à calmer les tensions. Ses décisions, notamment celle de laisser Vinicius sur le banc un match sur quatre, sont perçues en interne comme un manque de gestion humaine.
Les dirigeants madrilènes, eux, estiment que Xabi Alonso a mal géré la situation et qu’il a fragilisé le moral d’un joueur essentiel à la réussite du Real. Toujours selon la Cadena SER, la direction juge injustifiée la mise à l’écart partielle de Vinicius Junior, considérant qu’elle compromet la prolongation de son contrat. Un désaveu discret, mais bien réel, pour un entraîneur arrivé avec l’image d’un meneur moderne et rigoureux.
- AFP
Le Real Madrid soutient Vinicius Junior
Pour Florentino Pérez, le message est clair : le Real Madrid se range du côté de Vinicius Junior. L’état-major du club considère que le Brésilien reste un atout stratégique, autant pour ses performances que pour son rayonnement international. Si les résultats de Xabi Alonso ne sont pas remis en cause pour l’instant, sa relation avec certains cadres, dont Vinicius, préoccupe sérieusement la direction sportive. Une situation qui pourrait peser sur l’avenir de l’entraîneur à moyen terme.
Le club madrilène mise désormais sur la stabilité et la valorisation de ses talents offensifs. Vinicius Junior, malgré quelques périodes d’irrégularité, reste perçu comme un joueur capable de marquer une décennie. Et dans une équipe où des joueurs comme Kylian Mbappé ou Jude Bellingham montent en puissance, le Brésilien demeure une référence, tant sur le terrain qu’en dehors.
- AFP
Une prolongation symbolique à venir pour Vinicius
Le dossier Vinicius Junior dépasse la simple question contractuelle. Pour le Real Madrid, il s’agit d’un signal fort adressé à l’ensemble du vestiaire : le club protège ses leaders. Malgré les tensions actuelles avec Xabi Alonso, le Brésilien reste au cœur du projet, et sa prolongation devrait être officialisée dans les prochains mois. Une décision qui confirme que, dans la hiérarchie madrilène, certains joueurs sont intouchables.