Vinicius - Xabi Alonso, le Real Madrid a pris parti

Le Real Madrid a tranché dans le clash qui oppose son entraineur, Xabi Alonso, à son attaquant, Vinicius Jr, ces dernières semaines.

Au Real Madrid, la tension monte entre Vinicius Junior et Xabi Alonso. Alors que les rumeurs d’un départ du Brésilien ont récemment enflammé la presse européenne, la direction madrilène a décidé de trancher. Florentino Pérez et ses équipes ont clairement fait leur choix : Vinicius est une priorité absolue pour l’avenir du club. Ce positionnement ferme intervient dans un contexte délicat où les relations entre l’attaquant brésilien et son entraîneur se dégradent. Et à Madrid, un tel désaccord interne ne passe pas inaperçu, surtout lorsqu’il concerne une star du calibre de Vinicius Junior.

