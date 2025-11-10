Vinicius - Xabi Alonso, le Real Madrid a pris parti

Depuis plusieurs mois, la Casa Blanca multiplie les démarches pour prolonger le contrat de Vinicius Junior, actuellement lié au club jusqu’en 2027. Malgré un temps de jeu parfois restreint cette saison, le Brésilien conserve une place à part dans le projet de Florentino Pérez, qui voit en lui l’un des piliers de l’avenir madrilène. L’ailier, élu deuxième au Ballon d’Or 2024, demeure une figure incontournable tant sur le plan sportif que médiatique. Cette volonté de prolongation vise aussi à dissiper les rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain ou en Arabie Saoudite, destinations évoquées ces dernières semaines.

D’après les informations de la Cadena SER, la prolongation de Vinicius Junior figure parmi les priorités du Real Madrid pour les prochaines semaines. L’international brésilien, symbole de la nouvelle génération dorée du club, bénéficie toujours d’un fort soutien populaire au Santiago Bernabéu. Les dirigeants souhaitent ainsi réaffirmer leur confiance à un joueur qui a déjà tout gagné sous le maillot blanc et dont l’impact marketing reste colossal. Une manière également d’envoyer un message clair à son entraîneur, Xabi Alonso, sur la hiérarchie au sein du vestiaire madrilène.