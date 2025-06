Manchester City vs WAC Casablanca

Pep Guardiola a fait une grande promesse à Rayan Cherki afin de le convaincre de rejoindre Manchester City, cet été.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Rayan Cherki ne semblait plus s’écrire du côté de l’Olympique Lyonnais. Courtisé par plusieurs clubs européens, le jeune prodige a finalement tranché. Et c’est Manchester City qui s’apprête à accueillir l’international espoir. Ce choix, Rayan Cherki l’a fait avant tout pour une raison claire : le football. Avec Pep Guardiola, il semble avoir trouvé un interlocuteur à la hauteur de ses exigences techniques et mentales.