Un talent pur quitte son cocon. Cherki change de dimension, et son avenir va désormais s’écrire sous les ordres de Pep Guardiola…

Il y avait de moins en moins de doutes. Après une saison majuscule, et des mois de rumeurs, de négociations et de silences bien pesés, le feuilleton Rayan Cherki touche à son épilogue. L’enfant de l’OL ne prolongera pas. Il ne restera pas non plus en Ligue 1. À 21 ans, il s’envole pour l’Angleterre. Et pas n’importe où.