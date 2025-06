Equipe de France, le rêve osé de Rayan Cherki avec les Bleus

Espagne vs France

Convoqué en Equipe de France pour la première fois, Rayan Cherki a dévoilé, dimanche, ses ambitions avec les Bleus.

Son nom était sur toutes les lèvres, son choix attendu avec ferveur. Et il a tranché. En rejoignant l’Équipe de France pour la première fois de sa carrière, Rayan Cherki a mis fin à un suspense long de plusieurs mois. Le jeune prodige de l’OL, souvent annoncé entre plusieurs sélections possibles, a finalement opté pour le maillot frappé du coq. Mais derrière cette décision, c’est une ambition bien plus grande que nourrit le meneur de jeu lyonnais : rassembler, briller, et écrire sa propre légende chez les Bleus.