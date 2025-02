Leyton Orient vs Manchester City

Le mercato XXL de Manchester City intrigue. Pep Guardiola a tenu à clarifier la situation face aux soupçons d’anticipation d’une sanction imminente.

Manchester City a marqué les esprits cet hiver en réalisant un mercato des plus dépensiers. Avec près de 260 millions d’euros investis, les Citizens ont frappé fort en recrutant Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Juma Bah et Christian McFarlane. Un mouvement inhabituel pour un mercato hivernal, qui a rapidement éveillé les soupçons. Certains observateurs y voient une manœuvre pour anticiper une possible interdiction de recrutement, en raison des accusations de violations financières qui pèsent sur le club.