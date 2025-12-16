Litige Mbappé - PSG, les précisions sur le montant à payer par le club

Le PSG a été condamné par le conseil de prud’hommes de Paris à verser près de 61 millions d’euros à Kylian Mbappé. Une décision rendue mardi, qui donne raison à l’attaquant aujourd’hui au Real Madrid, lequel dénonçait des salaires, primes et congés impayés à l’issue de son contrat en 2024. Le club parisien, qui contestait les réclamations de son ancien joueur, se retrouve désormais dans l’obligation de régler ces sommes après notification du jugement, avec exécution provisoire.

Dans ce litige, le PSG soutenait que Kylian Mbappé s’était engagé à ne pas quitter le club librement, une version qui n’a pas convaincu les juges. Les Prud’hommes ont retenu l’argument central du joueur : un travail effectué doit être rémunéré, indépendamment du contexte contractuel ou des relations entre les parties. Cette décision marque une victoire juridique nette pour Kylian Mbappé face au PSG.