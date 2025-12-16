Le feuilleton judiciaire opposant le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé a franchi une étape décisive. Après de longs mois de procédure, le verdict du conseil de prud’hommes de Paris est tombé, lourd de conséquences financières pour le club de la capitale. Derrière le chiffre global, proche de 61 millions d’euros, se cache une addition précise, composée de salaires, primes et congés payés. Alors que le PSG se réserve le droit de faire appel, cette décision marque un tournant majeur dans la relation déjà tendue entre Paris et son ancien numéro 7.
Litige Mbappé - PSG, les précisions sur le montant à payer par le club
Une condamnation lourde pour le PSG face à Kylian Mbappé
Le PSG a été condamné par le conseil de prud’hommes de Paris à verser près de 61 millions d’euros à Kylian Mbappé. Une décision rendue mardi, qui donne raison à l’attaquant aujourd’hui au Real Madrid, lequel dénonçait des salaires, primes et congés impayés à l’issue de son contrat en 2024. Le club parisien, qui contestait les réclamations de son ancien joueur, se retrouve désormais dans l’obligation de régler ces sommes après notification du jugement, avec exécution provisoire.
Dans ce litige, le PSG soutenait que Kylian Mbappé s’était engagé à ne pas quitter le club librement, une version qui n’a pas convaincu les juges. Les Prud’hommes ont retenu l’argument central du joueur : un travail effectué doit être rémunéré, indépendamment du contexte contractuel ou des relations entre les parties. Cette décision marque une victoire juridique nette pour Kylian Mbappé face au PSG.
Les détails précis des sommes à verser par le PSG à Mbappé
Dans le détail, le PSG devra régler à Kylian Mbappé plusieurs montants distincts. Selon les révélations de RMC Sport, le club est ainsi condamné à verser 36.666.680 euros bruts à titre de rappel de troisième échéance de prime de signature, auxquels s’ajoutent 3.666.666 euros à titre de congés payés sur rappel de troisième échéance. À cela s’ajoutent 17.250.000 euros à titre de rappel de salaire des mois d'avril, mai et juin 2024, ainsi que 1.725.000 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour avril, mai et juin 2024.
Le jugement inclut également 1.500.000 euros à titre de rappel de primes d'éthique des mois d'avril, mai et juin 2024, complétés par 150.000 euros brut à titre de congés payés sur rappel de prime d'éthique d'avril, mai et juin 2024. Au total, le PSG devra donc verser environ 60 millions d’euros à Kylian Mbappé, une somme colossale qui pèse lourdement sur les finances du club.
Une sanction symbolique et une requalification rejetée
Au-delà de l’aspect financier, le PSG devra également publier l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur la première page de son site internet officiel pendant un mois. Une mesure symbolique forte, destinée à souligner publiquement la décision de justice rendue en faveur de Kylian Mbappé. En revanche, la demande de requalification des contrats à durée déterminée (CDD) du joueur en contrat à durée indéterminée (CDI) a été rejetée, indique RMC Sport.
Cette précision est loin d’être anodine pour le PSG, qui échappe ainsi à des conséquences juridiques encore plus lourdes. Le club conserve néanmoins une marge de manœuvre procédurale, puisqu’il peut encore faire appel du jugement, même si l’exécution provisoire impose le paiement immédiat des sommes dues à Kylian Mbappé.
Les réactions officielles du PSG et du clan Mbappé
Peu après l’annonce du verdict, le PSG a publié un communiqué officiel. « Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le Conseil des Prud’hommes de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire. Le club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière. »
Du côté de Kylian Mbappé, la satisfaction est totale. « Cela fait 18 mois que Kylian Mbappé réclame la même chose : le paiement de ses salaires et de sa prime pour le travail qu’il avait effectué. Les deux premières fois, le club ne voulait pas payer, car il attendait une décision aux prud’hommes, et bien voilà, elle est là (…). Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui indique que le club doit payer dès à présent. Le foot n’est pas une zone de non-droit. »
Un dossier encore loin d’être clos
Les avocates de Kylian Mbappé ont également insisté sur la portée du jugement : « Nous avons tout fait pendant plus de 18 mois pour réduire ce litige aux mois de salaires et à la prime qui était due. C'est donc une victoire. » Avant d’ajouter : « Ce n'est pas du tout un enjeu personnel. C'est simplement l'idée qu'il y a un principe fondamental : lorsqu'on exécute un travail, on est payé pour ça. »
Si le PSG peut encore contester cette décision en appel, l’affaire Mbappé reste un symbole fort des tensions contractuelles dans le football moderne. Entre image, finances et gouvernance, ce litige laisse une trace durable dans l’histoire récente du PSG, tandis que Kylian Mbappé, désormais loin de Paris, voit ses droits reconnus par la justice.