Alors que le Paris Saint-Germain pensait avoir définitivement tourné la page Kylian Mbappé, la justice en a décidé autrement. Le verdict des Prud’hommes, lourd de conséquences financières et symboliques, a ravivé un dossier explosif que le club parisien espérait refermer en silence. Entre condamnation, obligation de paiement immédiat et communication maîtrisée, la réaction du PSG intrigue autant qu’elle interroge.
La réaction surprenante du PSG après le verdict des Prud'hommes en faveur de Mbappé
- kooora
Le PSG perd sa bataille contre Kylian Mbappé
La décision est tombée et elle marque un tournant majeur dans le feuilleton judiciaire opposant le PSG à Kylian Mbappé. Après des mois de tensions et de procédures, le conseil des Prud’hommes a tranché en faveur de l’ancien numéro 7 parisien, condamnant le PSG à lui verser environ 61 millions d’euros. Une somme qui comprend des salaires et des primes que Kylian Mbappé estimait impayés depuis son départ du club à l’été 2024. Pour le PSG, ce verdict sonne comme un désaveu public, tant sur le plan juridique que symbolique, dans un dossier suivi de près par l’ensemble du football européen.
Chronologiquement, le conflit remonte aux derniers mois de la collaboration entre le PSG et Kylian Mbappé. Le joueur, parti libre, réclamait 55 M€ correspondant à des engagements contractuels non honorés. Le PSG, de son côté, s’était appuyé sur une promesse supposée du joueur de ne pas quitter le club sans indemnité. Un argument qui n’a pas convaincu les Prud’hommes, rappelant la primauté du contrat liant le PSG à Kylian Mbappé.
- Getty Images
Le clan Mbappé savoure, le PSG encaisse
À l’issue du jugement, le camp de Kylian Mbappé n’a pas caché sa satisfaction. Les conseils du joueur ont insisté sur la portée de la décision, notamment l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal. « Cela fait 18 mois que Kylian Mbappé réclame la même chose : le paiement de ses salaires et de sa prime pour le travail qu’il avait effectué. Les deux premières fois, le club ne voulait pas payer, car il attendait une décision aux prud’hommes, et bien voilà, elle est là (…). Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui indique que le club doit payer dès à présent. Le foot n’est pas une zone de non-droit. Nous espérons que le PSG pourra s’exécuter spontanément sans qu’on ait à passer par voie d’huissier. Cela serait élégant. »
Pour le PSG, la sanction est double. En plus de devoir verser les 61 M€ à Kylian Mbappé, le club est contraint de publier l’intégralité du jugement sur la page d’accueil de son site officiel pendant un mois. Une mesure rare, vécue comme une humiliation institutionnelle par le PSG, déjà fragilisé par ce contentieux très médiatisé.
- AFP
Le communiqué énigmatique du PSG
Après un premier temps de silence, le PSG a finalement choisi de réagir officiellement. Dans un communiqué transmis aux médias, le club parisien a adopté une posture défensive, tout en tentant de préserver son image. « Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le conseil des Prud’hommes de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire. Le Club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière. »
Par cette prise de parole, le PSG reconnaît implicitement la portée de la décision tout en maintenant sa ligne : celle d’un club convaincu d’avoir agi correctement face à Kylian Mbappé. Le recours possible en appel laisse toutefois planer l’incertitude sur la suite judiciaire du dossier, même si l’exécution immédiate de la décision s’impose au PSG.