La réaction surprenante du PSG après le verdict des Prud'hommes en faveur de Mbappé

La décision est tombée et elle marque un tournant majeur dans le feuilleton judiciaire opposant le PSG à Kylian Mbappé. Après des mois de tensions et de procédures, le conseil des Prud’hommes a tranché en faveur de l’ancien numéro 7 parisien, condamnant le PSG à lui verser environ 61 millions d’euros. Une somme qui comprend des salaires et des primes que Kylian Mbappé estimait impayés depuis son départ du club à l’été 2024. Pour le PSG, ce verdict sonne comme un désaveu public, tant sur le plan juridique que symbolique, dans un dossier suivi de près par l’ensemble du football européen.

Chronologiquement, le conflit remonte aux derniers mois de la collaboration entre le PSG et Kylian Mbappé. Le joueur, parti libre, réclamait 55 M€ correspondant à des engagements contractuels non honorés. Le PSG, de son côté, s’était appuyé sur une promesse supposée du joueur de ne pas quitter le club sans indemnité. Un argument qui n’a pas convaincu les Prud’hommes, rappelant la primauté du contrat liant le PSG à Kylian Mbappé.