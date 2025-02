Monaco rechute face à Benfica et compromet son avenir européen

Monaco s’incline face à Benfica (0-1) et compromet ses chances en C1. Un arbitrage contesté et un manque d’ambition plombent les Monégasques.

L’AS Monaco s’est une nouvelle fois incliné face au Benfica (0-1) ce mercredi soir en barrage aller de la Ligue des Champions. Un résultat frustrant qui rappelle celui de la phase de groupes, où les Monégasques avaient déjà perdu à domicile face aux Lisboètes (2-3). Cette fois, la défaite est encore plus lourde de conséquences, puisque l’équipe de Adi Hütter devra impérativement renverser la situation la semaine prochaine à l’Estádio da Luz.

Un match sans relief et un tournant arbitrage

Les Monégasques n’ont jamais semblé en mesure d’inquiéter sérieusement Benfica. Une seule occasion franche, une frappe tendue de Maghnes Akliouche à la 11e minute, qui a frôlé le cadre, mais rien de plus. En face, les Portugais ont su se montrer patients et réalistes, ouvrant le score à la 48e minute grâce à un magnifique lob de Vangelis Pavlidis sur Radosław Majecki, après avoir résisté au retour de Mohammed Salisu. Un geste d’une grande classe, qui confirme l’excellente forme de l’attaquant grec, déjà auteur d’un triplé contre le FC Barcelone en phase de groupes.

Monaco aurait pu espérer revenir dans le match, mais un fait de jeu majeur a plombé ses chances : à la 52e minute, l’arbitre italien Maurizio Mariani a sorti un deuxième carton jaune extrêmement sévère à l’encontre de Al Musrati. Ce dernier ne faisait que réclamait gentiment un jaune logique à l'encontre d'Alvaro Carreras. Le Libyen, incrédule, a quitté la pelouse sous les regards médusés du Stade Louis-II. Une expulsion incompréhensible, qui a réduit à néant les espoirs monégasques.

AFP

Monaco trop passif, Benfica en gestion

Réduits à dix pendant près de 40 minutes, les Monégasques n’ont jamais réussi à se révolter, manquant d’inspiration et d’engagement. Le manque d’ambition affiché dans cette rencontre laisse planer de sérieux doutes sur leur capacité à renverser la vapeur à Lisbonne. Pourtant, l’équipe de Benfica n’a pas non plus brillé par son intensité. Hormis une grosse occasion à la 44e minute, sauvée par un bel arrêt de Majecki devant Carreras, les Lisboètes ont surtout géré leur avantage, en l’absence d’Ángel Di María, ménagé et seulement entré en fin de match.

Carreras, justement, semble être la bête noire de Monaco. Déjà impliqué dans un carton rouge monégasque lors du précédent affrontement entre les deux équipes, il a encore joué un rôle clé dans cette expulsion de Musrati, confirmant ainsi son impact négatif sur les espoirs du club de la Principauté.

Un exploit obligatoire à Lisbonne

Avec cette défaite frustrante, Monaco se complique sérieusement la tâche. Il faudra un tout autre visage la semaine prochaine à Lisbonne pour espérer inverser la tendance. Un match plein sera nécessaire, sans erreur ni passivité, et surtout en restant à 11 contre 11 jusqu’au bout.

L’AS Monaco n’a plus le choix : pour prolonger son aventure européenne, il faudra réaliser un exploit.