Le PSG défiait le Maccabi Haifa pour sa deuxième sortie en Ligue des Champions de la saison.

Lauréats de leur premier match dans la compétition, les Parisiens veulent enchaîner face à des Israéliens annoncés comme l'adversaire le plus faible de la poule.

Pourtant, le PSG a connu une entame de match compliqué face à de coriace locaux. Des locaux qui ont d'ailleurs surpris leurs prestigieux invités avec l'ouverture du score à la 24e minute.

Verratti perdait le cuir dans l'axe de son camp et Haziza alimentait Chery dans la course au six mètres pour une reprise du gauche qui allait au fond. 1-0.

Le PSG perdait énormément de ballons et ses attaquants faisaient preuve d'une grande maladresse face aux cages adverses lors du premier acte.

Mais Paris allait revenir dans la partie. Messi égalisait ainsi d'une reprise décroisée de son pied fort, le gauche, suite à un bon travail signé Mbappé. Le tout, à la 37e minute. D'ailleurs, plus rien ne sera marqué avant le repos.

Les stars parisiennes retrouvaient leur inspiration en seconde période, et Mbappé, passeur lors du premier acte, allait se muer en buteur et accessoirement, en sauveur.

Le Bondynois profitait d'une d'une passe rasante signée Messi pour enchaîner avec une frappe tout aussi rasante qui faisait mouche pour le 1-2.

En fin de rencontre, Neymar, à la retombée d'une passe incroyable de Verratti, marquait le 3-1 pour le Paris-SG. 3-1, score final, et nouveau succès parisien.