À quelques jours du choc de Ligue des champions entre Paris et Tottenham, le Paris Saint-Germain sait désormais qui sera au sifflet. L’Allemand Felix Zwayer dirigera cette rencontre capitale au Parc des Princes, accompagné d’un quatuor exclusivement allemand. Son expérience et ses statistiques avec le PSG font de lui un choix qui pourrait sourire aux hommes de Luis Enrique.
L'arbitre de PSG - Tottenham connu, bonne nouvelle pour Paris (Officiel)
- Getty Images Sport
Zwayer au sifflet pour PSG - Tottenham
Mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Tottenham au Parc des Princes pour la deuxième partie de la phase de groupes de Ligue des champions. Après la défaite contre le Bayern Munich avant la trêve internationale (1-2), les Parisiens veulent relancer leur campagne européenne.
L’arbitre désigné est Felix Zwayer, 44 ans, Allemand expérimenté. Il sera assisté sur les touches par Robert Kempter et Christian Dietz. Daniel Schlager assurera la fonction de quatrième arbitre et Sören Storks sera en charge de la VAR. Christian Dingert complète le quatuor arbitral, également allemand.
- (C)Getty Images
Des statistiques encourageantes pour le PSG
Zwayer connaît bien le Paris Saint-Germain : il a déjà dirigé trois matchs des Parisiens, tous au Parc des Princes. Bilan : deux victoires et un nul. La saison dernière, il avait arbitré la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal, victoire parisienne 2-1. Ces chiffres rassurent le PSG, qui n’a jamais perdu sous sa direction dans son stade.
Pour Tottenham, le bilan est plus mitigé : une victoire, un nul et une défaite. Toutefois, le dernier souvenir est positif : Zwayer était au sifflet lors de la victoire des Spurs en finale de Ligue Europa contre Manchester United (1-0).
À noter, le nom de Zwayer reste associé à un scandale de matchs truqués en Bundesliga 2 en 2005, un épisode que certains observateurs mentionnent encore lors de ses désignations importantes.
- AFP
Un arbitre expérimenté et rigoureux
Cette saison, Felix Zwayer a dirigé deux rencontres de Ligue des champions : Manchester City - Napoli (2-0) et Chelsea - Ajax (5-1). Ces matchs ont été marqués par quatre cartons jaunes et deux rouges, ainsi que trois penalties. Son style est connu pour être strict mais juste, ce qui pourrait sécuriser les Parisiens dans cette rencontre sous haute tension.
- AFP
Un enjeu capital pour le PSG
Au classement, le PSG vise à consolider sa position dans le top 8 de la Ligue des champions. Avec une victoire contre Tottenham, les Parisiens atteindraient 12 points, se rapprochant de la performance de la saison passée où 16 points avaient suffi pour terminer dans les huit meilleures équipes de la compétition. Chaque point compte et ce choc pourrait donner un sérieux avantage pour la qualification.
Les Parisiens, invaincus à domicile sous Zwayer, espèrent profiter de cette statistique et de l’expérience de l’arbitre allemand pour imposer leur rythme. Le match s’annonce serré, Tottenham restant solide avec huit points et aucun revers dans la phase de groupes.