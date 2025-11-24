L'arbitre de PSG - Tottenham connu, bonne nouvelle pour Paris (Officiel)

Zwayer connaît bien le Paris Saint-Germain : il a déjà dirigé trois matchs des Parisiens, tous au Parc des Princes. Bilan : deux victoires et un nul. La saison dernière, il avait arbitré la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal, victoire parisienne 2-1. Ces chiffres rassurent le PSG, qui n’a jamais perdu sous sa direction dans son stade.

Pour Tottenham, le bilan est plus mitigé : une victoire, un nul et une défaite. Toutefois, le dernier souvenir est positif : Zwayer était au sifflet lors de la victoire des Spurs en finale de Ligue Europa contre Manchester United (1-0).

À noter, le nom de Zwayer reste associé à un scandale de matchs truqués en Bundesliga 2 en 2005, un épisode que certains observateurs mentionnent encore lors de ses désignations importantes.