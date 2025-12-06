Ligue 1, les révélations fracassantes de Franck Haise sur les tensions à Nice

Après les graves incidents survenus lors du retour de Lorient, Franck Haise reconnaît avoir sérieusement envisagé de quitter l’OGC Nice. Les Aiglons restaient sur quatre défaites consécutives et une chute à la 11e place, dans un climat de défiance générale. Malgré les échanges tendus avec sa direction, Franck Haise assure être « avoir été tout près de partir. C’était un moment de chaos. Au final, ça aurait été abandonner les joueurs, le staff, le club d’une manière générale. Il y a aussi tous les gens qui aiment le club. J’ai vécu de très beaux moments. J’espère qu’on retournera la situation pour en revivre d’autres. Sur ma dernière nuit blanche, j’ai changé d’avis ».

Toujours sur le banc ce dimanche (15h), il aborde Angers dans une Allianz Riviera privée de ses fidèles, conséquence logique d’une fracture profonde entre tribunes et club. Franck Haise en est conscient, la reconstruction du lien prendra du temps. Il confie que la réconciliation « sera un long chemin, c’est arrivé à d’autres moments, et ailleurs. Nous, on doit être performants sur le terrain, c’est la base ».