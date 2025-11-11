À mesure que le mercato hivernal approche, le Paris Saint-Germain s’active en coulisses pour corriger les déséquilibres d’un effectif brillant, mais incomplet. Malgré une attaque redoutable et une défense solidifiée, le milieu de terrain du club francilien reste un chantier prioritaire. Luis Enrique veut des renforts capables d’apporter fraîcheur, intensité et vision de jeu. Sous la houlette de Luis Campos, le PSG semble prêt à miser sur un jeune talent venu d’Allemagne, déjà considéré comme l’une des plus belles révélations européennes. Un profil qui coche toutes les cases du projet sportif parisien.
Mercato, le PSG jette son dévolu sur la nouvelle sensation de la Bundesliga
- AFP
Le PSG veut renforcer son entrejeu cet hiver
Depuis plusieurs semaines, le constat est clair au sein du staff parisien : le milieu de terrain manque de profondeur. Seuls Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves se montrent constants à un très haut niveau, tandis que Warren Zaïre-Emery, malgré sa progression fulgurante, n’a pas encore atteint la maturité requise pour s’imposer comme titulaire indiscutable. Derrière eux, Luis Enrique dispose de trop peu d’options fiables pour faire tourner son effectif sur tous les tableaux.
Face à cette réalité, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, s’active pour identifier des renforts à fort potentiel. Selon Jeunes Footeux, repris par Foot01, le dirigeant portugais a ciblé la Bundesliga, championnat réputé pour ses jeunes talents prometteurs. Et parmi les pistes sérieuses étudiées figure un nom qui suscite déjà l’intérêt de plusieurs grands clubs européens : Johan Manzambi, milieu de terrain de 20 ans évoluant au SC Fribourg.
- Getty Images Sport
Johan Manzambi, la pépite de Bundesliga qui séduit le PSG
Natif de Genève, Johan Manzambi s’est imposé cette saison comme un maillon essentiel du dispositif de Fribourg. À seulement 20 ans, il a déjà disputé la quasi-totalité des rencontres de son équipe en Bundesliga, impressionnant par sa maturité et sa polyvalence. Capable d’évoluer aussi bien en numéro 10 qu’en sentinelle devant la défense, il combine impact physique, justesse technique et volume de jeu.
D’après Jeunes Footeux, ses statistiques confirment son influence : il est le milieu de terrain ayant remporté le plus de duels offensifs dans les cinq grands championnats européens. Une donnée qui n’a pas échappé à Luis Campos, toujours à la recherche de profils complets capables d’allier intensité et créativité. L’Espagnol Luis Enrique, de son côté, verrait en lui un joueur capable d’apporter de la densité dans la rotation et d’assumer certaines titularisations.
- AFP
Johan Manzambi, un profil statistiquement impressionnant
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon l’Observatoire du football CIES, Johan Manzambi figure parmi les six joueurs de moins de 21 ans les plus créatifs au monde, aux côtés de Lamine Yamal et Arda Güler. Une performance qui témoigne de sa capacité à créer le danger, que ce soit par la passe, la percussion ou la récupération haute. Son intelligence de jeu et sa polyvalence séduisent particulièrement les recruteurs parisiens.
Avec six sélections et deux buts sous le maillot de l’équipe nationale suisse, Manzambi montre déjà une expérience internationale précoce. Son style énergique et sa lecture du jeu font de lui un joueur apte à s’intégrer rapidement dans une équipe au haut niveau d’exigence comme le PSG. Autant de qualités qui expliquent pourquoi Luis Campos a fait de lui une priorité pour le prochain mercato.
- Getty Images
Le PSG va devoir sortir le chéquier pour Manzambi
Sous contrat avec Fribourg jusqu’en juin 2030, Johan Manzambi ne sera pas facile à déloger. Le site spécialisé Transfermarkt évalue sa valeur à environ 15 millions d’euros, mais il est évident que le club allemand exigera bien davantage pour céder sa pépite. Le Paris Saint-Germain devra donc se montrer convaincant, aussi bien sur le plan financier que sportif.
Si l’opération venait à se concrétiser, elle s’inscrirait dans la stratégie parisienne consistant à investir sur la jeunesse et sur des talents à fort potentiel de revente. Luis Campos cherche à construire un effectif équilibré et durable, où des joueurs comme Manzambi pourraient incarner l’avenir du club. À 20 ans, le Suisse pourrait bien devenir la nouvelle trouvaille d’un PSG désireux d’un nouveau souffle au milieu de terrain.