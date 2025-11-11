Mercato, le PSG jette son dévolu sur la nouvelle sensation de la Bundesliga

Depuis plusieurs semaines, le constat est clair au sein du staff parisien : le milieu de terrain manque de profondeur. Seuls Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves se montrent constants à un très haut niveau, tandis que Warren Zaïre-Emery, malgré sa progression fulgurante, n’a pas encore atteint la maturité requise pour s’imposer comme titulaire indiscutable. Derrière eux, Luis Enrique dispose de trop peu d’options fiables pour faire tourner son effectif sur tous les tableaux.

Face à cette réalité, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, s’active pour identifier des renforts à fort potentiel. Selon Jeunes Footeux, repris par Foot01, le dirigeant portugais a ciblé la Bundesliga, championnat réputé pour ses jeunes talents prometteurs. Et parmi les pistes sérieuses étudiées figure un nom qui suscite déjà l’intérêt de plusieurs grands clubs européens : Johan Manzambi, milieu de terrain de 20 ans évoluant au SC Fribourg.