"On doit être plus méchants", De Zerbi déçu par l'OM

Le but toulousain dans le temps additionnel a coûté cher à l'équipe marseillaise.

De Zerbi a déploré la fébrilité de son équipe en fin de match, rappelant un scénario similaire :

"Ça fait très mal. On avait déjà perdu deux points contre Angers dans le temps additionnel (2-2). Avec ce soir, ça fait quatre à domicile."

Il a pointé du doigt la difficulté de son équipe à gérer le rythme imposé par les compétitions européennes : "On a mal joué la première période. On doit s'habituer à jouer trois matchs par semaine et c'est peut-être le prix qu'on doit payer. On n'est pas encore prêts à jouer trois matchs complets en huit jours."

L'Italien a regretté que l'équipe ait perdu la première place provisoire du championnat sur un simple détail de fin de match, après avoir montré une meilleure énergie en seconde période et mérité de gagner :

"On perd la première place sur une touche à la 92e minute. Dans ces moments-là, il faut être attentifs aux détails, au positionnement sur la touche. Et avant cette touche, on sort le ballon tout seuls."

Il a appelé ses joueurs à faire preuve de plus de maturité et d'agressivité dans le money time : "On doit être plus attentifs, plus malins, plus méchants. On doit surtout pouvoir défendre une touche à 40 mètres mieux que ça."

Malgré tout, De Zerbi a conclu qu'il fallait "prendre les belles choses, comme les mauvaises choses" et trouver des marges d'amélioration. Le prochain rendez-vous de l'OM est vendredi à Lille en ouverture de la 15e journée de Ligue 1.