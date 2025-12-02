Alors que le Paris Saint-Germain poursuit sa stratégie axée sur la jeunesse, un nouvel épisode vient raviver les tensions toujours vives avec le clan Mbappé. Le dossier Ibrahim Mbaye, jeune espoir du club, a pris une tournure inattendue qui en dit long sur les équilibres internes et les inquiétudes persistantes depuis le départ de Kylian Mbappé. Derrière ce choix en apparence anodin se cache un geste lourd de symboles, susceptible de réorienter les priorités du PSG dans les semaines à venir.
Ligue 1, le sale coup du PSG au clan Mbappé
Ibrahim Mbaye, la nouvelle attraction du PSG
Depuis le début de saison, Luis Enrique multiplie les signaux forts en faveur des jeunes issus de la formation du PSG, et Ibrahim Mbaye en est l’un des exemples les plus frappants. L’ailier de 17 ans bénéficie d’un temps de jeu croissant, preuve que le PSG souhaite l’intégrer progressivement à son projet sportif. Autour de lui, observateurs et recruteurs louent sa marge de progression et sa capacité à s’imposer au plus haut niveau, au point que son choix de représentants était particulièrement scruté. Certains imaginaient même un rapprochement entre le joueur et le clan Mbappé, une perspective qui inquiétait une partie de la direction du PSG.
La crainte était d’autant plus réelle que les relations entre le PSG et le clan Mbappé demeurent glaciales depuis le départ libre de Kylian Mbappé, un épisode encore vif dans les mémoires du club. Pourtant, Ibrahim Mbaye a finalement tranché : il ne rejoindra pas le clan Mbappé, mais l’agence Golden Gate Group, connue pour représenter des talents établis tels que Reece James ou Léon Bailey. Un choix qui, selon les informations rapportées par Foot01, a immédiatement rassuré le PSG, soulagé d’éviter un rapprochement susceptible de raviver encore davantage les tensions historiques avec la famille Mbappé.
Ibrahim Mbaye recale le clan Mbappé, le PSG soulagé
Grâce à cette décision, le PSG peut désormais reprendre sereinement les discussions autour de la prolongation d’Ibrahim Mbaye. Les négociations concernent l’activation de l’année optionnelle de son contrat, ce qui étendrait son engagement jusqu’en juin 2028. Pour le PSG, ce dossier n’est pas isolé : il s’inscrit dans une stratégie globale visant à stabiliser l’effectif tout en valorisant la jeunesse, une méthode que Luis Enrique défend depuis son arrivée. Les relations compliquées avec le clan Mbappé donnent un relief particulier à ce choix, qui s’apparente presque à un désaveu symbolique pour ce dernier.
Le PSG entend en effet consolider son collectif et protéger son centre de formation, d’où l’importance des prolongations envisagées pour plusieurs joueurs. Outre Ibrahim Mbaye, des échanges sont en cours avec Ousmane Dembélé, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Bradley Barcola. L’objectif est clairement de renforcer le noyau actuel du PSG sans céder à la tentation de grosses dépenses, un choix stratégique qui tranche avec certaines périodes antérieures. Dans ce contexte, voir un jeune talent s’éloigner du clan Mbappé représente pour le PSG une victoire politique autant que sportive.