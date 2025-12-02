Ligue 1, le sale coup du PSG au clan Mbappé

Grâce à cette décision, le PSG peut désormais reprendre sereinement les discussions autour de la prolongation d’Ibrahim Mbaye. Les négociations concernent l’activation de l’année optionnelle de son contrat, ce qui étendrait son engagement jusqu’en juin 2028. Pour le PSG, ce dossier n’est pas isolé : il s’inscrit dans une stratégie globale visant à stabiliser l’effectif tout en valorisant la jeunesse, une méthode que Luis Enrique défend depuis son arrivée. Les relations compliquées avec le clan Mbappé donnent un relief particulier à ce choix, qui s’apparente presque à un désaveu symbolique pour ce dernier.

Le PSG entend en effet consolider son collectif et protéger son centre de formation, d’où l’importance des prolongations envisagées pour plusieurs joueurs. Outre Ibrahim Mbaye, des échanges sont en cours avec Ousmane Dembélé, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Bradley Barcola. L’objectif est clairement de renforcer le noyau actuel du PSG sans céder à la tentation de grosses dépenses, un choix stratégique qui tranche avec certaines périodes antérieures. Dans ce contexte, voir un jeune talent s’éloigner du clan Mbappé représente pour le PSG une victoire politique autant que sportive.