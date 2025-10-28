Le Paris Saint-Germain voit une nouvelle ombre planer autour de son centre de formation. Alors que le club s’efforce de préserver l’équilibre entre ambition sportive et stabilité interne, une décision inattendue d’un jeune talent vient raviver de vieilles tensions. Le spectre d’un nom désormais associé à la rupture refait surface, suscitant de nombreuses interrogations dans les couloirs du Parc des Princes. Entre manœuvre stratégique et symbole de défiance, ce choix pourrait bien marquer un tournant discret, mais lourd de sens dans les relations entre le PSG et le clan Mbappé qui n’a jamais vraiment tourné la page.
PSG, un titi parisien rejoint le clan Mbappé
Kylian Mbappé est toujours en conflit avec le PSG
Depuis le départ de Kylian Mbappé à l’été 2024, les relations entre le PSG et son ancien attaquant restent électriques. L’affaire des 55 millions d’euros réclamés par l’actuel joueur du Real Madrid devant les Prud’hommes a laissé des traces profondes. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont jamais caché leur agacement face à ce dossier qui a terni l’image du club et fragilisé certains équilibres internes.
Dans ce contexte, toute connexion entre le PSG et le clan Mbappé est désormais observée de près. Le souvenir du meilleur buteur de l’histoire du club reste à la fois glorieux et amer, et chaque mouvement lié à son entourage réveille les tensions encore vives dans la direction parisienne.
Ibrahim Mbaye sera représenté par le clan Mbappé
C’est Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe, qui a révélé la nouvelle sur son compte X : un jeune attaquant de 19 ans formé au PSG a décidé de changer de représentants pour confier la gestion de sa carrière aux équipes proches de Kylian Mbappé. « Ibrahim Mbaye a décidé de changer de représentants et pourrait travailler dans les prochaines semaines avec les équipes de Kylian Mbappé, en lien avec sa famille, pour poursuivre la gestion de ses intérêts », a indiqué le journaliste.
Une annonce lourde de symboles. Car si Ibrahim Mbaye n’est pas encore un cadre de l’effectif parisien, sa décision d’intégrer le cercle d’influence du clan Mbappé pourrait être perçue comme une provocation par les dirigeants du club. Ce choix, en apparence personnel, a des répercussions qui dépassent le simple cadre contractuel.
Les supporters du PSG fustigent l’union Mbaye - Mbappé
Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, Ibrahim Mbaye représente l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs issus du centre de formation. Mais cette collaboration naissante avec la famille Mbappé pourrait complexifier son avenir au sein du club. Dans les bureaux du Camp des Loges, certains redoutent déjà que cette alliance n’entrave toute discussion future pour une prolongation.
Du côté des supporters, la réaction ne s’est pas fait attendre. Sur X, les messages se multiplient : « Bon bah il va partir alors », « Mauvaise nouvelle », « Il va quitter le PSG », ou encore « Ils veulent nous polluer à tout prix ces gens-là ». Un climat de méfiance s’installe, renforçant l’idée que cette décision éloigne un peu plus Ibrahim Mbaye de son club formateur.
Un choix à double tranchant pour Ibrahim Mbaye
Si Ibrahim Mbaye espère, par ce changement de représentation, mieux encadrer sa progression professionnelle, il doit désormais composer avec les conséquences symboliques de son choix. En rejoignant le clan Mbappé, il s’expose à un regard plus critique, voire suspicieux, de la part de la direction parisienne. Dans un club encore marqué par les remous liés au départ de son ancien capitaine, cette décision apparaît comme un pari risqué.
Reste à savoir si le jeune attaquant saura tirer profit de cette nouvelle alliance sans compromettre son avenir à Paris. Car au PSG, les lignes d’influence sont étroitement surveillées, et tout rapprochement avec le nom Mbappé demeure, pour l’instant, une affaire hautement sensible.