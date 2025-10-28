PSG, un titi parisien rejoint le clan Mbappé

C’est Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe, qui a révélé la nouvelle sur son compte X : un jeune attaquant de 19 ans formé au PSG a décidé de changer de représentants pour confier la gestion de sa carrière aux équipes proches de Kylian Mbappé. « Ibrahim Mbaye a décidé de changer de représentants et pourrait travailler dans les prochaines semaines avec les équipes de Kylian Mbappé, en lien avec sa famille, pour poursuivre la gestion de ses intérêts », a indiqué le journaliste.

Une annonce lourde de symboles. Car si Ibrahim Mbaye n’est pas encore un cadre de l’effectif parisien, sa décision d’intégrer le cercle d’influence du clan Mbappé pourrait être perçue comme une provocation par les dirigeants du club. Ce choix, en apparence personnel, a des répercussions qui dépassent le simple cadre contractuel.