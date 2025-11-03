Liga, une pépite du Real Madrid rejoint Lamine Yamal

Âgé de seulement 18 ans, Franco Mastantuono a rapidement conquis Valdebebas par son audace et sa qualité technique. Recruté pour plus de 63 millions d’euros en provenance de River Plate, l’Argentin s’était imposé comme l’une des révélations du début de saison. Titulaire samedi dernier lors du large succès madrilène face à Valence (4-0), il avait disputé l’intégralité du match avant de ressentir une gêne au niveau des adducteurs. Les examens menés ce lundi ont confirmé le diagnostic redouté : pubalgie.

Le Real Madrid a officialisé son forfait pour le déplacement à Liverpool, mardi soir (21h), dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions. Selon le communiqué du club, Franco Mastantuono n’a pas pris part à l’entraînement collectif à Valdebebas et suivra un protocole de soins spécifiques. Une absence qui tombe mal pour Xabi Alonso, lequel l’avait rapidement intégré dans la rotation offensive, au point de concurrencer Rodrygo et Brahim Diaz pour une place dans le onze de départ.