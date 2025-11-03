Coup dur pour le Real Madrid avant son choc européen à Anfield. Le jeune prodige argentin Franco Mastantuono, recruté cet été à prix d’or, doit renoncer à fouler les pelouses pour plusieurs semaines. Victime d’une pubalgie, la nouvelle étoile merengue rejoint, malgré lui, la liste des jeunes talents de Liga frappés par cette blessure récurrente, à l’instar d’un certain Lamine Yamal. Un contretemps frustrant pour Xabi Alonso, qui comptait déjà sur lui dans sa rotation offensive.
Liga, une pépite du Real Madrid rejoint Lamine Yamal
- Getty Images Sport
Franco Mastantuono atteint d’une pubalgie
Âgé de seulement 18 ans, Franco Mastantuono a rapidement conquis Valdebebas par son audace et sa qualité technique. Recruté pour plus de 63 millions d’euros en provenance de River Plate, l’Argentin s’était imposé comme l’une des révélations du début de saison. Titulaire samedi dernier lors du large succès madrilène face à Valence (4-0), il avait disputé l’intégralité du match avant de ressentir une gêne au niveau des adducteurs. Les examens menés ce lundi ont confirmé le diagnostic redouté : pubalgie.
Le Real Madrid a officialisé son forfait pour le déplacement à Liverpool, mardi soir (21h), dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions. Selon le communiqué du club, Franco Mastantuono n’a pas pris part à l’entraînement collectif à Valdebebas et suivra un protocole de soins spécifiques. Une absence qui tombe mal pour Xabi Alonso, lequel l’avait rapidement intégré dans la rotation offensive, au point de concurrencer Rodrygo et Brahim Diaz pour une place dans le onze de départ.
- Getty Images Sport
Yamal, Mastantuono…la pubalgie sévit chez les jeunes en Liga
La durée exacte de l’indisponibilité de Franco Mastantuono n’a pas été précisée, mais il manquera au minimum plusieurs rencontres de Liga, à commencer par la réception du Celta Vigo ce week-end. D’après RMC Sport, son état sera réévalué après la trêve internationale. Cette blessure s’inscrit dans une tendance préoccupante : la pubalgie frappe de plus en plus de jeunes talents du championnat espagnol.
Lamine Yamal (Barça) et Nico Williams (Athletic Bilbao), deux autres espoirs du football ibérique, ont déjà connu le même sort ces dernières semaines. Le prodige catalan de 17 ans peine encore à retrouver son plein niveau. Franco Mastantuono rejoint donc cette liste d’étoiles précoces stoppées net dans leur ascension. Pour le Real Madrid, cette absence est un coup dur, mais le club reste confiant quant à un retour progressif de sa pépite argentine, appelée à jouer un rôle majeur dans la rotation merengue.