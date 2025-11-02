Lamine Yamal, la blessure de trop

Le jeune prodige n'a pas été à son meilleur niveau lors du Clasico et cherchera à retrouver sa forme à l'Estadi Olimpic Lluís Companys.

Lamine Yamal devrait être titulaire, même s'il ne sera pas à 100 %. En début de semaine, il a été rapporté qu'il souffrait encore de sa blessure au pubis dont il s'était récemment remis, information confirmée par l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, lors de sa conférence de presse d'avant-match. L'Allemand a également expliqué comment il compte aider son joueur vedette à retrouver son meilleur niveau.

« Il va bien, je lui ai parlé. Certains jours, il ressent une gêne et des douleurs. Il fait beaucoup d'efforts et il progresse. Il évolue bien.

Nous communiquons avec lui, comme d'habitude. Nous sommes très francs entre nous et c'est la meilleure façon de faire. » Je le protégerai et l'aiderai toujours. C'est un jeune homme fantastique et nous continuerons sur la même voie.

Les problèmes à l'aine de Lamine Yamal persistent.

On a également demandé à Flick s'il avait envisagé d'utiliser Lamine Yamal dans une position plus axiale sur le terrain, plutôt que exclusivement sur l'aile droite. Sa réponse a clairement indiqué que des changements subtils étaient nécessaires, et non des changements radicaux.

« Actuellement, le meilleur moyen pour lui de retrouver son meilleur niveau est de jouer à son poste habituel. Dans certaines situations ou certains matchs, il est bon qu'il ne joue pas sur les ailes, mais aussi dans l'axe. C'est un excellent joueur, polyvalent. Pour lui, le plus important est de toucher le ballon. C'est quand il l'a qu'il peut créer de belles choses. »