Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Le Barça prépare une surprise de taille au poste de gardien, alors que Szczesny laisse planer le doute sur son avenir en Catalogne…

Wojciech Szczesny a séduit les supporters et le staff du Barça cette saison, mais rien ne garantit qu’il prolongera son séjour en Catalogne. Malgré des performances convaincantes, l’avenir du gardien polonais reste flou. Face à cette incertitude, les dirigeants barcelonais prennent les devants et explorent déjà d'autres options. Et selon la presse espagnole, une piste inattendue se dégage. Un champion du monde pourrait bien faire son apparition au Camp Nou.