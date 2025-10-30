Le Real Madrid n’arrête plus : le club réclame une fortune à l’UEFA

Le promoteur de la Super League ne lâche rien non plus. Après son succès devant la justice espagnole, A22 Sports vise désormais l’UEFA avec une nouvelle procédure qui pourrait coûter environ trois milliards d’euros. Une somme folle mais en adéquation avec l’ambition de ses dirigeants. Leur objectif consiste à récupérer ce qu’ils considèrent être un manque à gagner. Rien n’indique un recul possible. Au contraire, leurs avocats s’activent pour attaquer frontalement l’instance européenne.

Le message ne souffre aucun flou. A22 veut placer l’UEFA devant ses responsabilités et forcer la reconnaissance de son droit à organiser ses propres compétitions. L'organisation explique :

« A22 s’engage à défendre les intérêts du football européen de clubs en misant sur l’innovation et la coopération. L’organisation est convaincue que la décision rendue mercredi encouragera l’UEFA à adopter la même approche. Conformément au droit, l’UEFA est tenue de reconnaître à A22 la possibilité d’organiser des compétitions sur un pied d’égalité avec les siennes ».

Puis l’avertissement tombe : « Cependant, puisque l’UEFA persiste à ignorer des décisions de justice contraignantes, A22 n’a d’autre choix que d’engager des procédures afin d’obtenir réparation des préjudices subis ».