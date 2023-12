Super League : La justice européenne rend son verdict !

Longtemps attendue, la décision de la justice européenne sur le projet Super League vient de tomber.

Une défaite pour l’UEFA contre l’agence A22 Sports, le Real Madrid et le FC Barcelone dans le cadre du projet Super League. L’instance européenne du cuir rond vient d’apprendre la décision de la justice européenne, qui donne raison aux trois derniers.

La Justice européenne donne le feu vert à la Super League

C’est fait. Le verdict vient de tomber. La cour de justice de l’Union européenne vient de donner raison à l’agence A22 Sports, le Real Madrid et le FC Barcelone, qui attendaient impatiemment le verdict de la création de la Super League européenne.

« Les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League, violent le droit de l’Union. Les règles de la Fédération internationale de football association( FIFA) et de l’Union des associations européennes de football (UEFA) soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Super League, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales. En effet, les pouvoirs de la FIFA et de l’UEFA ne sont pas encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. De même, les règles qui attribuent à la FIFA et à l’UEFA un contrôle exclusif sur l’exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l’importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs dans l’Union », indique la cour de la justice de l’Union Européenne.

LaLiga proteste contre la décision

Comme l’UEFA, LaLiga espagnole n’est pas d’accord pour une telle compétition européenne. Après la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne, le championnat espagnol laisse savoir son mécontentement.

« Aujourd'hui plus que jamais, nous rappelons que la Super League est un modèle égoïste et élitiste. Tout format qui ne serait pas totalement ouvert, avec un accès direct, chaque année, par le biais des championnats domestiques, est un modèle fermé. Le football européen a déjà parlé », indique LaLiga présidée par Javier Tebas.

La réaction de A22 Sports

Contente d’avoir gagné la bataille face à l’UEFA, l’agence A22 Sports, la société à l'origine de la Super League 2.0, s'est rapidement félicitée du verdict de la Cour de justice de l’Union Européenne, ce jeudi.

« Nous avons gagné le de droit de concourir. Le monopole de l’UEFA est terminé. Le football est GRATUIT », d’abord a salué le patron de l'entreprise A22 Sports, Bernd Reichart, dans une série de messages sur les réseaux sociaux. « Les clubs sont désormais libérés de la menace de sanctions et libres de déterminer leur propre avenir. Nous proposons le visionnage gratuit de tous les matchs de la Super League. Les recettes et les dépenses pour la solidarité seront garanties », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid jubile

Dans une déclaration formelle, le président du Real Madrid Florentino Perez, un des piliers du lancement de la Super League, crie au triomphe. Ce dernier montre tout son satisfecit de la décision de la Cour de justice de l’UE.

« Nous accueillons avec une énorme satisfaction la décision de la Cour européenne de justice. Les prochains jours, nous étudierons attentivement la portée de cette décision, d'une importance historique. Le football européen ne sera jamais un monopole et à partir d'aujourd'hui, les clubs seront maîtres de leur destin », se réjouit le patron de la Maison Blanche.