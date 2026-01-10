Le Maroc aidé par l’arbitrage : la sortie stupéfiante de Walid Regragui

Vendredi soir, les Lions de l’Atlas ont fait le travail. Sérieux, efficaces, solides dans les moments clés. Face à eux, le Cameroun a résisté avant de céder. Le score final, 0-2, propulse le pays hôte dans le dernier carré de la CAN 2025.

Mais dans l’ombre de cette qualification, une action précise continue d’alimenter les discussions. Un contact dans la surface marocaine, en seconde période, entre Bryan Mbeumo et Adam Masina. L’arbitre laisse jouer. Pas de penalty. La polémique démarre aussitôt.

