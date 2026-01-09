Maroc - Cameroun (2-0) : les Lions de l’Atlas trop forts pour les Indomptables

Le Maroc a validé sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant logiquement face au Cameroun (2-0), vendredi soir à Rabat. Devant un public acquis à sa cause, le pays hôte a livré une prestation maîtrisée, sérieuse et efficace, confirmant sa montée en puissance dans la compétition.

Dès les premières minutes, les hommes de Walid Regragui ont imposé un pressing intense et une circulation de balle rapide, laissant peu d’espaces à des Camerounais rapidement en difficulté. Le premier tournant intervient avant la demi-heure de jeu avec la sortie sur blessure de Junior Tchamadeu, fragilisant un peu plus l’équilibre défensif des Lions Indomptables. Dans la foulée, le Maroc concrétise sa domination : sur un corner d’Achraf Hakimi prolongé de la tête par Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz surgit au second poteau pour ouvrir le score (26e), inscrivant son cinquième but en cinq matches dans ce tournoi.

Une maîtrise collective marocaine

À la pause, l’avantage marocain est mérité. Le Cameroun, privé de solutions offensives et peu inspiré dans l’entrejeu, peine à inquiéter Yassine Bounou. Malgré quelques ajustements tactiques au retour des vestiaires, la physionomie reste la même : le Maroc contrôle, temporise quand il le faut et exploite chaque temps fort. Les tentatives camerounaises restent sporadiques, à l’image d’un Bryan Mbeumo trop isolé.

Getty Images

Le coup de grâce intervient à la 74e minute. Sur un nouveau coup de pied arrêté, Ismaël Saibari, oublié au second poteau, contrôle puis croise parfaitement sa frappe pour battre Devis Epassy (2-0). Ce deuxième but scelle définitivement le sort de la rencontre. Le Cameroun, nerveux et émoussé, ne parviendra jamais à renverser la situation face à un bloc marocain compact jusqu’au coup de sifflet final.

Avec cette victoire nette, le Maroc atteint les demi-finales d’une CAN pour la première fois depuis 2004 et confirme son statut de prétendant sérieux au titre. Les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur du duel Algérie–Nigeria pour une place en finale, tandis que le Cameroun quitte la compétition sans avoir réellement pesé dans ce quart de finale.