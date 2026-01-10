Le quart de finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Cameroun a laissé des traces. Battus 2-0 par le pays hôte, les Lions indomptables quittent la compétition avec un goût amer, nourri par une décision arbitrale qui continue de faire débat. Au cœur de la polémique, une action impliquant Bryan Mbeumo, persuadé que le sort du match aurait pu basculer.
Penalty non sifflé pour le Cameroun face au Maroc : Bryan Mbeumo très en colère
L’action qui fait basculer la rencontre
Les supporters camerounais pensaient que les Lions allaient revenir au score à la 68e minute. Le Maroc menait 1-0 et le Cameroun poussait pour revenir. Bryan Mbeumo s’infiltre dans la surface, provoque son vis-à-vis, puis s’écroule. Adam Masina intervient. Le public retient son souffle. L’arbitre, lui, ne bronche pas.
Pour l’attaquant camerounais, le doute n’existe pas. Le contact lui paraît évident, net, sanctionnable. L’absence de coup de sifflet choque les joueurs, le banc et une grande partie des observateurs. Dans un match aussi tendu, ce type de décision pèse lourd.
Mbeumo ne cache pas sa frustration
Après la rencontre, Bryan Mbeumo s’exprime sans détour, au micro de beIN Sports. Les images, selon lui, confirment son ressenti initial.
« J’ai senti qu’il m’avait touché. Et on m’a remontré les images après le match : c’est très, très flagrant », a-t-il déclaré.
La colère reste maîtrisée, mais la déception transpire. L’attaquant de Manchester United refuse toutefois de réduire l’élimination à ce seul épisode.
Un Cameroun lucide malgré l’amertume
Mbeumo analyse aussi la prestation collective, sans chercher d’excuse facile. « Je ne sais pas quoi dire de plus, je ne sais pas si ce match se joue seulement sur ça. Malheureusement, on a un peu refusé le jeu en première mi-temps, c’est l’un des seuls regrets qu’on peut avoir. On a maîtrisé la deuxième mi-temps, hormis sur leur but. C’est un fait de jeu, on savait aussi à quoi s’attendre », ajoute l’attaquant des Red Devils.
Des mots lourds de sens, qui traduisent à la fois la frustration et une forme de résignation face au contexte d’une compétition disputée chez l’adversaire.
Regarder vers l’avenir malgré l’élimination
Le Cameroun sort, mais le message reste positif. Mbeumo insiste sur la jeunesse et le potentiel de ce groupe. « On a une très belle équipe, avec beaucoup de qualité. On est très déçus, et je déteste perdre, mais on a un très bon groupe, qui est jeune. Cette expérience va nous enrichir ».
Un discours repris, dans un autre ton, par Samuel Eto’o. Le président de la fédération camerounaise, sans évoquer directement l’arbitrage, appelle au calme dans le vestiaire. « Je veux vous dire d’être fiers de vous-mêmes et de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier ! Oui, il y a beaucoup d’émotions, mais restons digne ».
Le Cameroun quitte la CAN 2025 frustré, mais avec la conviction que cette génération n’a pas dit son dernier mot.