Penalty non sifflé pour le Cameroun face au Maroc : Bryan Mbeumo très en colère

Les supporters camerounais pensaient que les Lions allaient revenir au score à la 68e minute. Le Maroc menait 1-0 et le Cameroun poussait pour revenir. Bryan Mbeumo s’infiltre dans la surface, provoque son vis-à-vis, puis s’écroule. Adam Masina intervient. Le public retient son souffle. L’arbitre, lui, ne bronche pas.

Pour l’attaquant camerounais, le doute n’existe pas. Le contact lui paraît évident, net, sanctionnable. L’absence de coup de sifflet choque les joueurs, le banc et une grande partie des observateurs. Dans un match aussi tendu, ce type de décision pèse lourd.

