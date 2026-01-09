Pronostic Algérie vs Nigeria 08/01/2026 : un choc au sommet indécis

Notre expert en paris sportifs s'attend à un duel acharné entre deux formations en pleine confiance. Le Nigeria pourrait toutefois tirer son épingle du jeu grâce à une puissance offensive supérieure.

Pronostic Algérie vs Nigeria : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Algérie vs Nigeria

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Algérie 1-1 Nigeria (Victoire du Nigeria 1-2 après prolongations)

Pronostic des buteurs : Algérie - Riyad Mahrez ; Nigeria - Ademola Lookman, Victor Osimhen

Après deux éditions de la CAN conclues dès la phase de poules, l'Algérie ne voulait rien laisser au hasard cette fois-ci. Avec quatre victoires consécutives au Maroc, les Fennecs se sont hissés en quarts de finale en envoyant un message fort au reste du continent.

Toutefois, les hommes de Vladimir Petkovic ont dû s'employer lors de leur huitième de finale face à la RD Congo. Il aura fallu un éclair d'Adil Boulbina à la 119e minute pour valider leur billet. Basés à Rabat depuis le début du tournoi, le passage à Marrakech pour ce choc pourrait représenter un défi d'adaptation.

De son côté, le parcours du Nigeria a été bien plus serein. Les Super Eagles ont survolé leur groupe avec trois victoires convaincantes avant d'écarter facilement le Mozambique (4-0) en huitièmes. Sous la houlette d'Éric Chelle, les Nigérians visent une 16e demi-finale de CAN (un record). Avec deux effectifs en quête d'un premier titre continental cette décennie, l'enjeu sera colossal.

Les effectifs probables pour Algérie vs Nigeria

Composition attendue d’Algérie : Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Boudaoui, Bennacer, Chaïbi, Mahrez, Maza, Amoura.

Composition attendue du Nigeria : Nwabali, Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi, Onyeka, Ndidi, Iwobi, Lookman, Osimhen, Adams.

Un duel trop serré pour être tranché en 90 minutes

Désigner un vainqueur au terme du temps réglementaire semble presque impossible. Les deux équipes ont réalisé un sans-faute en poules et ont franchi l'obstacle des huitièmes avec sérieux. L'Algérie pourra s'appuyer sur l'historique récent, ayant remporté leurs trois dernières confrontations directes.

Cependant, ce Nigeria semble investi d'une mission. Après avoir manqué la Coupe du monde, remporter la CAN est devenu une nécessité, comme l'a souligné Victor Osimhen après le succès contre le Mozambique. Si les Verts n'ont perdu qu'un seul de leurs 14 derniers matchs, l'effectif nigérian paraît légèrement plus complet. Nous voyons un match nul au bout des 90 minutes, avant une qualification des Super Eagles en prolongations.

Pronostic 1 Algérie vs Nigeria : Vainqueur final – Nigeria à 1,57 sur Unibet

Deux attaques portées vers l'avant

L'une des clés pour Petkovic sera de contenir l'armada offensive adverse. Mais l'Algérie possède également de sérieux arguments, notamment un Riyad Mahrez déjà auteur de trois buts dans cette CAN. Avec cinq buts inscrits en première période, l'Algérie est l'équipe la plus dangereuse en début de match.

En face, le Nigeria impressionne : c'est la meilleure attaque de la compétition avec 12 buts en quatre matchs (soit 3 buts par match en moyenne). Sachant que six des sept dernières rencontres internationales du Nigeria ont vu les deux équipes marquer, le "BTTS" semble être une option très solide pour ce quart de finale.

Pronostic 2 Algérie vs Nigeria : Les deux équipes marquent – Oui à 1,86 sur Unibet

Lookman, le facteur X

Si le Nigeria soulève son quatrième trophée continental, Ademola Lookman y sera pour beaucoup. L'attaquant de l'Atalanta est un sérieux prétendant au titre de meilleur joueur du tournoi.

Avec 3 buts et 4 passes décisives, il est le joueur le plus décisif de cette CAN (7 implications sur but). Son sens du placement et sa capacité à servir ses coéquipiers en font le danger numéro un pour la défense algérienne. À 4,30, sa cote de buteur est une opportunité à ne pas manquer.

Pronostic 3 Algérie vs Nigeria : Buteur – Ademola Lookman à 4,00 sur Unibet

+