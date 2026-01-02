Le Paris Saint-Germain pensait avoir trouvé un héros durable dans ses cages. En quelques jours, la trajectoire s’est brutalement infléchie. Matvey Safonov, décisif sur la scène internationale et encensé après une prestation majuscule, se retrouve confronté à une réalité bien plus cruelle. Touché physiquement au moment où sa dynamique semblait idéale, le gardien russe vit un coup d’arrêt majeur, dont les conséquences dépassent largement le simple cadre médical.
PSG, énorme désillusion pour Matvey Safonov
Coup d’arrêt pour Matvey Safonov
Matvey Safonov s’était pourtant offert une soirée de prestige à Doha. Le 17 décembre, face à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale, le portier parisien avait été l’un des grands artisans du succès (1-1, 2-1 t.a.b.), signant quatre arrêts lors de la séance décisive. Mais cette performance de référence a laissé des traces. De retour avec une fracture de la main gauche, Matvey Safonov voyait initialement son indisponibilité estimée entre trois et quatre semaines. Un scénario optimiste, désormais révisé à la hausse, puisque L’Equipe évoque plutôt une absence de cinq à six semaines pour Matvey Safonov.
Matvey Safonov absent finalement 5 à 6 semaines
Si Matvey Safonov a repris une activité partielle à l’entraînement - course et frappes -, le Russe reste contraint de porter une protection l’empêchant d’utiliser sa main gauche, précise le quotidien français. Une précaution indispensable, mais incompatible avec un retour rapide à la compétition. En son absence, le PSG a déjà dû s’adapter. Renato Marin a ainsi été titularisé lors du 32e de finale de Coupe de France remporté contre Fontenay-le-Comte (4-0, le 20 décembre), tandis que Matvey Safonov suivait la rencontre depuis l’infirmerie.
Cette situation ouvre surtout la voie au retour de Lucas Chevalier, attendu dimanche face au Paris FC. Une concurrence relancée dans un contexte particulier. En interne, le club relativise : « C'est la vie d'un club. Quand l'un s'est blessé l'autre en a profité. Là, c'est l'opportunité inverse ». Chevalier, absent depuis le déplacement à Monaco le 29 novembre (0-1), avait perdu sa place après l’intérim convaincant de Matvey Safonov, désormais spectateur malgré lui.
Le PSG diminué pour la reprise
Après une journée de repos, les Parisiens ont repris l’entraînement à Poissy, avec un effectif encore diminué. Outre Matvey Safonov, le PSG devra se passer d’Achraf Hakimi (Maroc) et d’Ibrahim Mbaye (Sénégal), retenus par la CAN, ainsi que de Kang-in Lee et Quentin Ndjantou, blessés. Dans ce contexte, la gestion du poste de gardien devient un enjeu central à court terme, alors que la trêve semble avoir redonné de l’énergie au groupe, selon des échos internes.
La désillusion reste néanmoins forte pour Matvey Safonov. Passé en quelques jours du statut de héros à celui de patient, le gardien russe voit son élan stoppé net au moment où il s’imposait comme une option crédible dans la durée. Le PSG avance, mais devra attendre avant de revoir Matvey Safonov défendre ses cages. Une attente frustrante, à la hauteur des espoirs nés de ses débuts parisiens.