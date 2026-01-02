PSG, énorme désillusion pour Matvey Safonov

Après une journée de repos, les Parisiens ont repris l’entraînement à Poissy, avec un effectif encore diminué. Outre Matvey Safonov, le PSG devra se passer d’Achraf Hakimi (Maroc) et d’Ibrahim Mbaye (Sénégal), retenus par la CAN, ainsi que de Kang-in Lee et Quentin Ndjantou, blessés. Dans ce contexte, la gestion du poste de gardien devient un enjeu central à court terme, alors que la trêve semble avoir redonné de l’énergie au groupe, selon des échos internes.

La désillusion reste néanmoins forte pour Matvey Safonov. Passé en quelques jours du statut de héros à celui de patient, le gardien russe voit son élan stoppé net au moment où il s’imposait comme une option crédible dans la durée. Le PSG avance, mais devra attendre avant de revoir Matvey Safonov défendre ses cages. Une attente frustrante, à la hauteur des espoirs nés de ses débuts parisiens.