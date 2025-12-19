La discipline européenne peut parfois réserver des surprises, surtout lorsque les instances réexaminent un dossier sensible. Au Paris Saint-Germain, l’attente était réelle après un épisode tendu en Ligue des Champions, marqué par un geste mal maîtrisé et des conséquences sportives immédiates. Entre frustration, regrets et espoir d’un allègement de sanction, le club parisien guettait une décision capitale. Ce vendredi, l’UEFA a finalement tranché, apportant un soulagement notable à Lucas Hernandez et à Luis Enrique.
PSG, bonne nouvelle pour Lucas Hernandez
Le geste d’humeur fatal de Lucas Hernandez
Lucas Hernandez avait vécu une soirée contrastée lors de la victoire du PSG face à Tottenham (5-3), le 26 novembre dernier. Entré en fin de rencontre, le champion du monde 2018 n’avait pas réussi à garder son sang-froid dans le temps additionnel. Un coup de coude porté au visage de Xavi Simons, « totalement évitable », avait conduit à une expulsion immédiate et à une première sanction sévère. Lucas Hernandez s’était alors vu infliger trois matches de suspension par l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA.
Cet épisode avait fortement agacé Luis Enrique. L’entraîneur du PSG n’avait pas hésité à rappeler publiquement les exigences du très haut niveau, soulignant qu’« il faut savoir se contrôler » dans des rencontres où chaque détail peut peser lourd en Ligue des Champions. Pour Lucas Hernandez, cette sanction représentait un vrai coup d’arrêt, tant sur le plan personnel que dans la rotation défensive du PSG.
L’UEFA réduit la sanction de Lucas Hernandez
Après avoir récemment fait preuve de clémence dans un autre dossier disciplinaire (Luis Diaz), l’UEFA a finalement revu sa position concernant Lucas Hernandez. Le PSG avait interjeté appel, espérant une réduction de la suspension initiale. Ce vendredi, l’instance européenne a officiellement donné raison au club parisien. « L’appel interjeté par le Paris Saint-Germain est accueilli. En conséquence, la décision de l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA du 3 décembre 2025 est modifiée comme suit : suspendre le joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, pour un total de deux (2) matches de compétition interclubs de l’UEFA auxquels il serait autrement éligible, pour avoir agressé un autre joueur », peut-on lire dans le communiqué de l’instance, rapporté par Foot Mercato.
Cette décision ramène donc la suspension de Lucas Hernandez à deux rencontres au lieu de trois. Une réduction significative, qui change la donne dans la gestion de l’effectif parisien sur la scène européenne. Pour Lucas Hernandez, il s’agit aussi d’un signal fort, lui permettant de tourner plus rapidement la page de cet incident regrettable.
Un retour précieux pour le PSG
Concrètement, cette bonne nouvelle signifie que Lucas Hernandez sera disponible pour le dernier match de la phase de ligue de Ligue des Champions face à Newcastle, le 28 janvier prochain. Un rendez-vous important pour le PSG, qui pourra compter sur l’expérience et la polyvalence de Lucas Hernandez dans un contexte européen toujours exigeant. Pour Luis Enrique, cette décision offre une option défensive supplémentaire et un choix stratégique de plus à l’approche d’une rencontre décisive.
Si l’épisode disciplinaire reste un rappel à l’ordre pour Lucas Hernandez, la réduction de sanction permet au PSG d’aborder la suite de la compétition avec davantage de sérénité. L’ancien défenseur de l’Atlético Madrid et du Bayern Munich aura désormais l’occasion de répondre sur le terrain, là où il reste un élément clé du projet sportif parisien.