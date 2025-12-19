PSG, bonne nouvelle pour Lucas Hernandez

Après avoir récemment fait preuve de clémence dans un autre dossier disciplinaire (Luis Diaz), l’UEFA a finalement revu sa position concernant Lucas Hernandez. Le PSG avait interjeté appel, espérant une réduction de la suspension initiale. Ce vendredi, l’instance européenne a officiellement donné raison au club parisien. « L’appel interjeté par le Paris Saint-Germain est accueilli. En conséquence, la décision de l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA du 3 décembre 2025 est modifiée comme suit : suspendre le joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, pour un total de deux (2) matches de compétition interclubs de l’UEFA auxquels il serait autrement éligible, pour avoir agressé un autre joueur », peut-on lire dans le communiqué de l’instance, rapporté par Foot Mercato.

Cette décision ramène donc la suspension de Lucas Hernandez à deux rencontres au lieu de trois. Une réduction significative, qui change la donne dans la gestion de l’effectif parisien sur la scène européenne. Pour Lucas Hernandez, il s’agit aussi d’un signal fort, lui permettant de tourner plus rapidement la page de cet incident regrettable.