Excellentes nouvelles pour le PSG avant de défier Newcastle

Les signaux positifs s’accumulent du côté de Paris. Vendredi, le PSG a fait le travail face à Auxerre (0-1). Le lendemain, le club de la capitale a retrouvé la première place de Ligue 1 grâce au succès de l’OM contre Lens (3-1). Une combinaison idéale pour relancer la machine, tant sur le plan comptable que mental.

Dans ce climat plus serein, Luis Enrique aborde la réception de Newcastle avec davantage de sérénité. L’arbitre slovène Slavko Vincic dirigera la rencontre, mais l’essentiel se joue surtout dans l’état du groupe parisien, longtemps freiné par les absences.