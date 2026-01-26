Mercredi soir, le Parc des Princes vibrera pour un rendez-vous capital. Face à Newcastle, le Paris Saint-Germain joue bien plus qu’un simple match de poule : une victoire ouvrirait directement la porte des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et à quelques heures de ce duel sous haute pression, le contexte devient nettement plus favorable pour Luis Enrique.
Excellentes nouvelles pour le PSG avant de défier Newcastle
- AFP
Un PSG regonflé avant le choc européen
Les signaux positifs s’accumulent du côté de Paris. Vendredi, le PSG a fait le travail face à Auxerre (0-1). Le lendemain, le club de la capitale a retrouvé la première place de Ligue 1 grâce au succès de l’OM contre Lens (3-1). Une combinaison idéale pour relancer la machine, tant sur le plan comptable que mental.
Dans ce climat plus serein, Luis Enrique aborde la réception de Newcastle avec davantage de sérénité. L’arbitre slovène Slavko Vincic dirigera la rencontre, mais l’essentiel se joue surtout dans l’état du groupe parisien, longtemps freiné par les absences.
- AFP
Plusieurs cadres attendus à l’entraînement
Selon les informations rapportées par L’Équipe, l’entraînement de ce lundi pourrait marquer un tournant. Après un dimanche de repos offert au groupe, plusieurs joueurs importants sont annoncés de retour. Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Joao Neves et Achraf Hakimi devraient reprendre avec leurs coéquipiers.
Ces retours ne relèvent pas du détail. Depuis le début de la saison, le PSG a souvent dû bricoler, parfois contraint de s’appuyer sur un noyau restreint. Retrouver ces profils offre des solutions nouvelles, dans toutes les lignes, et surtout plus de concurrence interne.
- AFP
Hakimi et les autres, un vrai plus contre Newcastle
Achraf Hakimi reste un élément clé dans le système parisien. Sa présence change le visage du couloir droit, tant dans la projection que dans l’équilibre collectif. Nuno Mendes, lui, apporte une profondeur similaire à gauche. Fabian Ruiz et Joao Neves, au milieu, élargissent le champ des possibles pour Luis Enrique, qui pourra varier les associations et les rythmes.
Face à une équipe de Newcastle intense et athlétique, ces renforts pourraient peser lourd. Plus de choix. Plus de fraîcheur. Et une marge tactique élargie.
- Getty Images Sport
Vers un PSG presque au complet au bon moment ?
La séance du jour sera observée de près. Elle doit permettre d’évaluer l’état physique de chacun et d’esquisser les premières tendances pour mercredi. Si ces retours se confirment, Paris pourrait se présenter avec un groupe nettement plus dense, plus confiant aussi.
Dans une Ligue des champions souvent cruelle, le timing compte. Pour le PSG, les voyants passent enfin au vert au moment clé.