PSG - Newcastle : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions promet un scénario haletant. Tous les matchs se disputent simultanément, ce mercredi à 21h, et l’affiche entre le Paris Saint-Germain et Newcastle United attire tous les regards. Revenu récemment en tête de la Ligue 1, le PSG veut confirmer sur la scène européenne et sécuriser son avenir dans la compétition reine.

PSG - Newcastle : un choc décisif pour le Top 8

Paris aborde ce rendez-vous avec une idée claire en tête : ne dépendre de personne. Actuellement sixièmes de la phase de ligue, les hommes de Luis Enrique savent qu’un succès leur offrirait une qualification directe pour les huitièmes de finale, sans calculs ni attente des autres résultats. Dans un Parc des Princes prêt à pousser, l’objectif ne varie pas : gagner.

La dynamique récente reste contrastée. Battus par le Sporting Portugal (2-1), les Parisiens ont su redresser la barre en championnat avec un succès maîtrisé à Auxerre (0-1), suffisant pour reprendre les commandes de la Ligue 1. Luis Enrique l’a reconnu ces derniers jours : la confiance fluctue, et face à Newcastle, la précision devant le but pèsera lourd.

Getty Images

Une revanche européenne dans les têtes

Le PSG garde en mémoire sa dernière confrontation face aux Magpies. Lors de la cinquième journée de la Ligue des champions 2023-2024, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (1-1) après une lourde défaite du PSG (4-1) quelques semaines plus tôt. Un souvenir encore frais, qui nourrit l’envie de faire mieux cette fois-ci, devant le public parisien.

Une victoire pourrait même ouvrir des perspectives encore plus larges. En fonction des autres résultats, Paris pourrait viser plus haut que la simple qualification, et regarder vers le podium de cette phase de ligue. Une motivation supplémentaire, dans une soirée où chaque détail comptera.

Newcastle, un adversaire à ne surtout pas sous-estimer

Si Newcastle n’occupe que la neuvième place en Premier League, son parcours européen raconte une autre histoire. Les hommes d’Eddie Howe pointent à la septième position de la phase de ligue de la C1, déjà installés dans le Top 8 avant cette ultime journée. Leur ambition reste la même que celle du PSG : éviter les barrages et filer directement en huitièmes.

Malgré une défaite récente face à Aston Villa en championnat (0-2), les Magpies arrivent à Paris avec l’intention de bousculer les certitudes parisiennes. Leur solidité et leur capacité à se transcender en Europe imposent une vigilance constante.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Newcastle

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Newcastle United sera à suivre ce mercredi 28 janvier 2026 à partir de 21h sur Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

