À la veille d’un rendez-vous crucial en Ligue des champions, le PSG a publié son point médical habituel. Luis Enrique pourra compter sur la majorité de son effectif, mais deux joueurs restent absents et un autre demeure incertain pour affronter Newcastle.
Le PSG avec deux absents et une grosse incertitude contre Newcastle
- AFP
Deux absents seulement dans le point médical
Ce mardi, le PSG a levé le voile sur la liste des joueurs indisponibles à la veille de son match contre Newcastle, programmé ce mercredi soir au Parc des Princes sous la direction de l’arbitre slovène Slavko Vincic. Le traditionnel point médical montre un effectif presque au complet : seuls Quentin Ndjantou et Kang-In Lee figurent parmi les absents.
Quentin Ndjantou poursuit son protocole individuel et ne participera pas à la rencontre. Kang-In Lee, de retour à l’entraînement collectif, reste incertain pour la confrontation de ce mercredi, après sa blessure à la cuisse survenue le 17 décembre dernier.
- AFP
Dro Fernandez fait ses premiers pas avec le groupe
L’entraînement matinal du PSG a débuté un peu plus après 11h et a été marqué par l’intégration de Dro Fernandez, la nouvelle recrue espagnole recrutée par le PSG. Comme le veut la tradition parisienne, le milieu offensif a été accueilli par une haie d’honneur lors de sa première séance avec ses coéquipiers.
Fernandez pourra s’entraîner et découvrir ses nouveaux partenaires, mais il ne pourra pas jouer contre Newcastle, n’étant pas qualifié pour la compétition européenne. Son arrivée marque néanmoins une étape importante dans la préparation offensive du club parisien pour la suite de la saison.
- Getty Images
Luis Enrique retrouve plusieurs cadres
La bonne nouvelle pour Luis Enrique concerne le retour de nombreux joueurs qui étaient précédemment dans le point médical. Achraf Hakimi, João Neves, Nuno Mendes, Matvey Safonov et Fabian Ruiz, touché au genou la semaine dernière, ont repris l’entraînement collectif. Leur disponibilité devrait offrir au coach espagnol une palette plus large pour composer son onze.
Lucas Hernandez sera également présent, de retour de suspension en Ligue des champions, tandis que Kang-In Lee reste surveillé. Le Sud-Coréen s’était entraîné samedi mais avait manqué la séance de lundi. Même rétabli, son temps de jeu pourrait être limité, selon l’évaluation finale de l’état physique du joueur.
- AFP
Une équipe presque au complet pour un match crucial
L’ensemble des éléments disponibles permettra au PSG de se présenter quasi au complet face à Newcastle. Le retour des cadres et l’intégration de Dro Fernandez en font une journée clé pour Luis Enrique, qui pourra ajuster son dispositif et tester ses options avant ce duel décisif pour la qualification en huitièmes de finale.
L’entraîneur communiquera le groupe définitif ce mercredi matin, mais la tendance est claire : hormis Ndjantou et Lee, tout le monde est prêt à porter les couleurs parisiennes pour ce choc européen.