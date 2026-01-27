Le PSG avec deux absents et une grosse incertitude contre Newcastle

Ce mardi, le PSG a levé le voile sur la liste des joueurs indisponibles à la veille de son match contre Newcastle, programmé ce mercredi soir au Parc des Princes sous la direction de l’arbitre slovène Slavko Vincic. Le traditionnel point médical montre un effectif presque au complet : seuls Quentin Ndjantou et Kang-In Lee figurent parmi les absents.

Quentin Ndjantou poursuit son protocole individuel et ne participera pas à la rencontre. Kang-In Lee, de retour à l’entraînement collectif, reste incertain pour la confrontation de ce mercredi, après sa blessure à la cuisse survenue le 17 décembre dernier.