Patrick Tchanhoun

Le groupe du PSG contre Chelsea avec un gros retour

Avant PSG – Chelsea en Ligue des champions, Luis Enrique dévoile son groupe. Une bonne nouvelle arrive pour Paris.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer une soirée importante en Ligue des champions de l'UEFA. Ce mercredi à 21 heures, le club parisien accueille Chelsea FC au Parc des Princes pour la manche aller des huitièmes de finale. À quelques heures du coup d’envoi, Luis Enrique a rendu public le groupe retenu pour cette confrontation européenne.

