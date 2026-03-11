Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer une soirée importante en Ligue des champions de l'UEFA. Ce mercredi à 21 heures, le club parisien accueille Chelsea FC au Parc des Princes pour la manche aller des huitièmes de finale. À quelques heures du coup d’envoi, Luis Enrique a rendu public le groupe retenu pour cette confrontation européenne.
Le groupe du PSG contre Chelsea avec un gros retour
- Getty Images
Deux absents confirmés côté parisien
Le technicien espagnol dispose d’un effectif presque complet pour ce rendez-vous continental. Deux joueurs manquent toutefois à l’appel. Le premier concerne Fabián Ruiz. Le milieu espagnol se remet encore de sa blessure au genou subie le 20 janvier face au Sporting CP. Son retour à la compétition doit attendre encore un peu.
Autre absence notable, celle de Quentin Ndjantou. Le joueur souffre d’une blessure aux ischio-jambiers contractée en décembre dernier. Une opération chirurgicale intervient il y a quelques semaines. Son retour sur les terrains ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison.
- Getty
Joao Neves retrouve le groupe
Le groupe parisien enregistre toutefois une nouvelle encourageante. João Neves effectue son retour dans la liste.
Le milieu portugais n’avait plus joué depuis la rencontre retour des barrages contre l’AS Monaco. Une blessure à la cheville l’éloigne ensuite des terrains pendant plusieurs semaines. Après quelques jours d’entraînement collectif, le joueur retrouve donc ses partenaires pour ce choc européen.
- Getty
Dembélé également présent
Autre retour important, celui d’Ousmane Dembélé. L’ailier parisien ressent des douleurs au mollet après la manche aller des barrages de Ligue des champions.
Le week-end dernier, l’international français rejoue face à Monaco. Luis Enrique le convoque logiquement dans le groupe pour ce duel face aux Blues.
Avec ces retours, Paris aborde ce rendez-vous européen avec de nombreuses solutions offensives.
Le groupe du PSG contre Chelsea
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mayulu, Pacho
Milieux : Vitinha, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Neves
Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Lee, Barcola, Mbaye