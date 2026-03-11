Le groupe du PSG contre Chelsea avec un gros retour

Le technicien espagnol dispose d’un effectif presque complet pour ce rendez-vous continental. Deux joueurs manquent toutefois à l’appel. Le premier concerne Fabián Ruiz. Le milieu espagnol se remet encore de sa blessure au genou subie le 20 janvier face au Sporting CP. Son retour à la compétition doit attendre encore un peu.

Autre absence notable, celle de Quentin Ndjantou. Le joueur souffre d’une blessure aux ischio-jambiers contractée en décembre dernier. Une opération chirurgicale intervient il y a quelques semaines. Son retour sur les terrains ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison.