Excellentes nouvelles pour le PSG avant Monaco

L’ambiance change au centre d’entraînement parisien. Depuis plusieurs jours, le groupe retrouve progressivement ses blessés. Une évolution qui soulage le staff technique. La période qui arrive pèse lourd dans la saison.

Leader du championnat, le club de la capitale souhaite conserver son rythme en Ligue 1. Dans le même temps, la scène européenne réclame une concentration maximale. Face à Chelsea, la moindre absence peut peser.

Dans ce contexte, chaque retour compte. Et plusieurs joueurs importants ont retrouvé leurs coéquipiers à l’entraînement collectif.