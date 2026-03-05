Goal.com
Patrick Tchanhoun

Excellentes nouvelles pour le PSG avant Monaco

Le PSG récupère des forces avant Monaco. Plusieurs cadres reprennent l’entraînement au moment idéal.

Quelques jours avant deux rendez-vous majeurs, le Paris Saint-Germain voit enfin son infirmerie se vider. L’effectif dirigé par Luis Enrique récupère plusieurs éléments importants. Une évolution qui arrive au bon moment, alors que Paris prépare la réception de l’AS Monaco en championnat puis un choc européen contre Chelsea FC en Ligue des champions de l'UEFA.

