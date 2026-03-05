Quelques jours avant deux rendez-vous majeurs, le Paris Saint-Germain voit enfin son infirmerie se vider. L’effectif dirigé par Luis Enrique récupère plusieurs éléments importants. Une évolution qui arrive au bon moment, alors que Paris prépare la réception de l’AS Monaco en championnat puis un choc européen contre Chelsea FC en Ligue des champions de l'UEFA.
Excellentes nouvelles pour le PSG avant Monaco
- AFP
Le PSG retrouve des forces avant une semaine capitale
L’ambiance change au centre d’entraînement parisien. Depuis plusieurs jours, le groupe retrouve progressivement ses blessés. Une évolution qui soulage le staff technique. La période qui arrive pèse lourd dans la saison.
Leader du championnat, le club de la capitale souhaite conserver son rythme en Ligue 1. Dans le même temps, la scène européenne réclame une concentration maximale. Face à Chelsea, la moindre absence peut peser.
Dans ce contexte, chaque retour compte. Et plusieurs joueurs importants ont retrouvé leurs coéquipiers à l’entraînement collectif.
- Getty
Ousmane Dembélé reprend avec le groupe
La nouvelle la plus attendue concerne Ousmane Dembélé. L’attaquant parisien revient progressivement dans le groupe après une blessure au mollet. L’incident remonte au 17 février. Lors du barrage aller de Ligue des champions face à Monaco au stade Louis-II, l’international français quitte le terrain dès la 27e minute. Une douleur musculaire stoppe net sa soirée.
Depuis cet épisode, l’ailier manque plusieurs rencontres importantes, dont le match retour contre la formation monégasque. Le staff parisien choisit alors la prudence. Dembélé suit un programme individuel pendant plusieurs jours avant d’augmenter progressivement l’intensité du travail.
Cette semaine marque une étape importante. L’ancien joueur du FC Barcelone participe de nouveau aux séances collectives. Si les sensations restent bonnes dans les prochains jours, il pourrait réintégrer le groupe convoqué pour la réception de Monaco vendredi soir.
Le staff vise surtout la scène européenne. En cas d’évolution positive, Dembélé pourrait même débuter la rencontre face à Chelsea mercredi prochain lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions.
- AFP
Mayulu et João Neves rejoignent aussi le groupe
Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour Paris. Le jeune milieu Senny Mayulu retrouve lui aussi ses partenaires après une gêne au mollet.
Même scénario pour João Neves. Le milieu portugais soigne une blessure à la cheville ces dernières semaines. Il participe désormais aux exercices collectifs.Les deux joueurs prennent part à la séance avec le reste de l’effectif. Si leurs sensations restent positives dans les prochains jours, Luis Enrique pourrait les intégrer au groupe convoqué contre
- Getty Images
Fabián Ruiz encore à l’écart
Un seul nom manque encore dans l’effectif parisien : Fabián Ruiz. Le milieu espagnol ressent toujours une gêne au genou.
Le joueur préfère éviter toute précipitation. Son entourage reste clair : il reprendra uniquement lorsqu’il se sentira totalement remis.
- AFP
Paris prépare un moment décisif
Avec ces retours progressifs, le PSG aborde une semaine importante dans de meilleures conditions. L’effectif se densifie. Les options offensives et au milieu reviennent.
Luis Enrique peut désormais envisager une équipe proche de son meilleur niveau. Face à Monaco en Ligue 1 puis contre Chelsea sur la scène européenne, Paris espère confirmer sa solidité.
Le timing semble idéal. Et le PSG compte bien profiter de cette embellie physique pour poursuivre sa route.