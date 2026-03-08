À l’approche d’un rendez-vous européen majeur, la tension monte dans la capitale. Mercredi soir, le Parc des Princes accueillera l’une des affiches les plus attendues de ces huitièmes de finale de Ligue des champions avec l’opposition entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Tenant du titre, le club parisien aborde toutefois cette rencontre dans un contexte délicat après plusieurs prestations irrégulières. Dans ce moment charnière de la saison, Ousmane Dembélé semble déterminé à faire basculer la dynamique. Le Ballon d’Or 2025 entend bien répondre présent et porter son équipe dans ce duel capital.
PSG, Ousmane Dembélé annonce la couleur contre Chelsea
- AFP
Un PSG boiteux à l’assaut de Chelsea
À quelques heures de cette confrontation, l’attention se tourne naturellement vers les cadres de l’effectif parisien. Malgré un calendrier chargé et plusieurs pépins physiques ces dernières semaines, Ousmane Dembélé apparaît comme l’une des principales armes offensives pour tenter de faire plier la défense londonienne. L’ailier français devrait tenir un rôle central dans le dispositif de Luis Enrique lors de ce premier acte face aux Blues.
La préparation de cette rencontre intervient cependant dans un climat particulier. Battu par Monaco (3-1) en Ligue 1 vendredi, le club de la capitale n’a pas affiché la sérénité habituelle. Sur la scène européenne, le parcours récent a également été marqué par une double confrontation accrochée face à Monaco lors des barrages, remportée sur le score cumulé de 5-4. Dans ce contexte, Ousmane Dembélé revient progressivement après plusieurs soucis physiques qui ont limité son temps de jeu ces dernières semaines, notamment lors de ce barrage retour où il avait dû quitter le terrain avant la demi-heure de jeu.
- AFP
Ousmane Dembélé attendu au tournant face aux Blues
Au-delà de son rôle sur le terrain, l’attaquant français s’est également retrouvé récemment sous les projecteurs pour ses déclarations après une contre-performance de son équipe. Ousmane Dembélé avait en effet tenu un discours très direct après la défaite face à Rennes à la mi-février (3-1). L’international tricolore avait déclaré : « Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut ».
Ces propos avaient alors suscité de nombreuses réactions autour du vestiaire parisien. Désormais de retour dans le groupe et en quête de rythme, Ousmane Dembélé souhaite surtout répondre sur le terrain et montrer l’exemple dans une période jugée sensible pour l’équipe dirigée par Luis Enrique. L’objectif est clair : transformer cette pression en énergie positive pour aborder la confrontation face à Chelsea avec un état d’esprit conquérant.
- AFP
La grande menace de Dembélé pour PSG - Chelsea
Selon les informations du quotidien L’Équipe, l’ailier français ambitionne de prendre un rôle de leader lors de cette confrontation face au club londonien. Déjà considéré comme l’un des joueurs les plus décisifs du club sur la scène européenne depuis la saison dernière, Ousmane Dembélé entend pleinement assumer son statut de Ballon d’Or 2025 dans cette phase décisive de la compétition.
Dans le vestiaire parisien, la volonté est désormais de retrouver l’intensité et la solidarité qui avaient permis au club de conquérir la Ligue des champions lors de l’édition précédente. À ce titre, Ousmane Dembélé souhaite également mobiliser ses coéquipiers afin de traverser cette période plus délicate avec détermination et ambition. À trois jours de ce duel face aux Blues, l’enjeu dépasse donc largement le simple résultat du match aller. Entre pression du statut de tenant du titre et attentes du public parisien, Ousmane Dembélé sait que sa performance pourrait peser lourd dans la balance