PSG, Ousmane Dembélé annonce la couleur contre Chelsea

À quelques heures de cette confrontation, l’attention se tourne naturellement vers les cadres de l’effectif parisien. Malgré un calendrier chargé et plusieurs pépins physiques ces dernières semaines, Ousmane Dembélé apparaît comme l’une des principales armes offensives pour tenter de faire plier la défense londonienne. L’ailier français devrait tenir un rôle central dans le dispositif de Luis Enrique lors de ce premier acte face aux Blues.

La préparation de cette rencontre intervient cependant dans un climat particulier. Battu par Monaco (3-1) en Ligue 1 vendredi, le club de la capitale n’a pas affiché la sérénité habituelle. Sur la scène européenne, le parcours récent a également été marqué par une double confrontation accrochée face à Monaco lors des barrages, remportée sur le score cumulé de 5-4. Dans ce contexte, Ousmane Dembélé revient progressivement après plusieurs soucis physiques qui ont limité son temps de jeu ces dernières semaines, notamment lors de ce barrage retour où il avait dû quitter le terrain avant la demi-heure de jeu.