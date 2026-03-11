PSG - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une soirée importante en Ligue des champions de l'UEFA. Ce mercredi 11 mars, les Parisiens accueillent Chelsea FC au Parc des Princes pour le huitième de finale aller. Ce rendez-vous arrive dans un contexte particulier pour les champions d’Europe, moins souverains ces derniers mois et sous pression avant ce duel face aux Blues.

Un PSG en quête de certitudes

Tenant du titre européen, le club parisien traverse une période moins convaincante. La saison historique de l’an dernier semble laisser quelques traces. Une préparation estivale jugée courte, un mercato discret et plusieurs pépins physiques pèsent sur l’équilibre de l’effectif.

La défaite subie contre AS Monaco vendredi dernier (1-3) rappelle que la machine parisienne manque encore de régularité. Malgré tout, le PSG conserve la tête de la Ligue 1. L’avance reste toutefois mince avec seulement un point de plus que le RC Lens.

Dans ce climat, les joueurs dirigés par Luis Enrique abordent ce choc avec prudence. Une autre motivation anime aussi le groupe : prendre leur revanche après la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA face aux Londoniens.

Chelsea arrive avec confiance

Du côté londonien, la dynamique apparaît plus positive. L’équipe dirigée par Liam Rosenior reste sur un large succès sur la pelouse d’Aston Villa (4-1) en championnat.

Cinquièmes de Premier League, les Blues gardent le podium dans leur viseur. Le week-end dernier, ils décrochent également leur qualification pour les quarts de finale de la FA Cup après un succès compliqué contre Wrexham AFC (4-2). Les hommes de Liam Rosenior arrivent dans le but d’enchaîner et de prendre une option pour la qualification.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Chelsea

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Chelsea FC sera à suivre ce mercredi 11 mars 2026 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

