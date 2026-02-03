Goal.com
En direct
FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

Le groupe de l’OM contre Rennes : un gros retour et quatre joueurs écartés

À quelques heures d’un match couperet, De Zerbi tranche. Des absences marquantes, mais aussi une bonne surprise.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une soirée sous haute tension au Vélodrome. Ce mardi, face au Stade Rennais, l’OM joue sa place en quart de finale de Coupe de France, juste avant un déplacement très attendu au Parc des Princes. Pour ce rendez-vous clé, Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe de 20 joueurs, avec des choix forts et assumés.

Coupe de France
Marseille crest
Marseille
OM
Rennes crest
Rennes
REN
0