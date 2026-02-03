L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une soirée sous haute tension au Vélodrome. Ce mardi, face au Stade Rennais, l’OM joue sa place en quart de finale de Coupe de France, juste avant un déplacement très attendu au Parc des Princes. Pour ce rendez-vous clé, Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe de 20 joueurs, avec des choix forts et assumés.
Le groupe de l’OM contre Rennes : un gros retour et quatre joueurs écartés
OM-Rennes : De Zerbi fait des choix nets pour la Coupe de France
Le contexte ne laisse aucune place à l’hésitation. L’OM avance sur un fil, entre ambitions en Coupe et calendrier brûlant. Pour ce huitième de finale face à Rennes, Roberto De Zerbi doit composer sans Nayef Aguerd. Le défenseur central souffre des adducteurs et ne figure logiquement pas dans le groupe.
Une absence importante, tant le Marocain avait pris de l’ampleur dans l’arrière-garde marseillaise. Le staff n’a pas souhaité prendre de risque, d’autant que les échéances s’enchaînent rapidement.
Quatre absents, dont un choix fort du coach
Au-delà du forfait médical, trois autres joueurs manquent à l’appel. Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, arrivés seulement lundi soir à Marseille, n’ont pas été convoqués. Un choix attendu, les deux recrues n’ayant pas encore eu le temps de s’intégrer au groupe.
Le cas d’Amir Murillo attire davantage l’attention. Le latéral a été écarté par Roberto De Zerbi après le match nul face au Paris FC. Une décision liée à des tensions internes. Le technicien italien a reproché certains comportements à son joueur, lequel a répondu dès le lendemain par un message énigmatique sur les réseaux sociaux, perçu comme une pique adressée à son entraîneur.
Emerson Palmieri signe son retour
La principale satisfaction de cette liste concerne Emerson Palmieri. Blessé à la cuisse avant la défaite contre Liverpool il y a deux semaines, le latéral gauche effectue son retour dans le groupe. Il devrait néanmoins débuter sur le banc, le staff préférant gérer son temps de jeu avec prudence.
Autre point rassurant, la présence d’Igor Paixão. Incertain jusqu’à la dernière minute, l’ailier figure bien dans le groupe et offre une option offensive supplémentaire.
Face à Rennes, l’OM n’aura pas droit à l’erreur, comme l’ont déjà fait savoir les supporters aux dirigeants lors d’une réunion à la veille du choc. Le message est clair : malgré les absences, De Zerbi attend une réponse immédiate de son groupe.
Le groupe de l’OM contre Rennes
Gardiens : Rulli, De Lange, Vermot
Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Pavard, Medina, Weah
Milieux : Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, Timber, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixão, Nwaneri, Traoré