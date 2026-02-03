Le groupe de l’OM contre Rennes : un gros retour et quatre joueurs écartés

La principale satisfaction de cette liste concerne Emerson Palmieri. Blessé à la cuisse avant la défaite contre Liverpool il y a deux semaines, le latéral gauche effectue son retour dans le groupe. Il devrait néanmoins débuter sur le banc, le staff préférant gérer son temps de jeu avec prudence.

Autre point rassurant, la présence d’Igor Paixão. Incertain jusqu’à la dernière minute, l’ailier figure bien dans le groupe et offre une option offensive supplémentaire.

Face à Rennes, l’OM n’aura pas droit à l’erreur, comme l’ont déjà fait savoir les supporters aux dirigeants lors d’une réunion à la veille du choc. Le message est clair : malgré les absences, De Zerbi attend une réponse immédiate de son groupe.