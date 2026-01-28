À quelques heures d’un rendez-vous décisif en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a dévoilé les joueurs retenus pour le déplacement à Bruges. Un groupe marqué par de nombreuses absences, qui oblige Roberto De Zerbi à revoir ses plans pour ce match à fort enjeu.
Le groupe de l’OM contre Bruges est tombé : quatre absents de taille
Un groupe marseillais amoindri pour Bruges
L’OM se présentera en Belgique avec un effectif réduit. Pour cette rencontre décisive face au Club Bruges, Roberto De Zerbi doit composer sans plusieurs éléments importants. Le technicien italien a communiqué une liste qui confirme les difficultés actuelles de son groupe, notamment en défense et dans la rotation globale de l’effectif.
Les recrues hivernales ne seront pas de la partie. Ethan Nwaneri et Quinten Timber, tout juste arrivés sur la Canebière, ne figurent pas parmi les joueurs convoqués parce qu’ils ne sont pas qualifiés. Un choix attendu, mais qui limite encore un peu plus les options du staff pour ce déplacement européen.
Pavard suspendu, Emerson forfait
L’absence la plus lourde reste celle de Benjamin Pavard. Le défenseur français, suspendu, manquera ce rendez-vous crucial et laisse un vide dans l’axe. Emerson Palmieri, de son côté, n’a pas récupéré de sa blessure et reste à l’infirmerie. Deux forfaits qui pèsent dans un secteur déjà fragilisé.
Autre situation particulière, celle d’Ulisses Garcia. En instance de départ, le joueur n’a pas été inscrit pour la compétition européenne. Un choix administratif, mais qui réduit encore le nombre de solutions disponibles pour Roberto De Zerbi, contraint de s’adapter avec les forces en présence.
De Zerbi face à un casse-tête défensif
Avec ces absences cumulées, l’entraîneur marseillais doit ajuster son organisation. La défense apparaît comme le chantier principal, même si l’objectif reste limpide : obtenir un résultat à l’extérieur pour rester pleinement dans la course à la qualification pour les barrages.
Le staff compte sur la solidité collective et sur l’expérience de certains cadres pour compenser les manques. Dans ce contexte, chaque choix pèsera lourd, et la gestion des temps faibles pourrait faire la différence.
Le groupe de l’OM contre Bruges
Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck
Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Weah
Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixão, Traoré