Le groupe de l’OM contre Bruges est tombé : quatre absents de taille

L’OM se présentera en Belgique avec un effectif réduit. Pour cette rencontre décisive face au Club Bruges, Roberto De Zerbi doit composer sans plusieurs éléments importants. Le technicien italien a communiqué une liste qui confirme les difficultés actuelles de son groupe, notamment en défense et dans la rotation globale de l’effectif.

Les recrues hivernales ne seront pas de la partie. Ethan Nwaneri et Quinten Timber, tout juste arrivés sur la Canebière, ne figurent pas parmi les joueurs convoqués parce qu’ils ne sont pas qualifiés. Un choix attendu, mais qui limite encore un peu plus les options du staff pour ce déplacement européen.