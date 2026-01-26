À l’heure où l’Olympique de Marseille affine encore son identité européenne, un déplacement cristallise toutes les attentes. Mercredi soir, à Bruges, Roberto De Zerbi s’apprête à vivre un rendez-vous qu’il juge déjà hors norme. Derrière l’enjeu sportif immédiat se cachent des objectifs plus profonds : crédibiliser un projet, valider une progression et inscrire durablement sa patte à Marseille. Pour Roberto De Zerbi, ce match dépasse le simple cadre d’une phase de Ligue des champions et pourrait peser lourd dans l’histoire récente du club.
OM, les enjeux inédits du choc contre Bruges pour De Zerbi
- AFP
Bruges - OM, un rendez-vous historique pour De Zerbi
Longtemps, l’OM a avancé avec prudence dans cette Ligue des champions, sans afficher d’objectif chiffré. Mais à 90 minutes d’une qualification pour les barrages, le discours a changé. Roberto De Zerbi n’a pas hésité à qualifier le déplacement à Bruges de rencontre « historique » pour le club olympien. Un terme fort, assumé par l’entraîneur italien, qui mesure l’importance symbolique et sportive de cette échéance européenne.
Les choix opérés par Roberto De Zerbi lors du dernier match de championnat en sont une illustration claire. Le fait de laisser Mason Greenwood, meilleur buteur et joueur le plus décisif de l’OM, au repos face à Lens a servi de signal. Après la victoire 3-1, Roberto De Zerbi a d’ailleurs insisté : « On doit récupérer de l’énergie car ce match à Bruges est historique pour l’OM, comme l’était le trophée de champions au Koweït ». Avant d’ajouter : « Bruges est une équipe très forte surtout physiquement. Elle a mis en difficulté Monaco ou le Barça. On devra être au mieux pour écrire une page de l’histoire olympienne. »
- AFP
Valider une progression sur l’échiquier européen pour l’OM
Ces déclarations peuvent surprendre, tant l’objectif prioritaire reste une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Pourtant, Roberto De Zerbi et la direction olympienne voient dans ce match une occasion de franchir un cap. Une place dans le top 24 européen serait perçue comme une validation tangible de la progression de l’OM depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi.
Le club n’a jamais voulu s’imposer une pression excessive dans cette compétition, indique RMC Sport. Roberto De Zerbi rappelle régulièrement que le groupe marseillais demeure jeune dans son vécu commun, malgré un recrutement ambitieux. Néanmoins, atteindre ce stade constituerait un signal fort, autant sur le plan sportif qu’en interne, en confirmant la cohérence du travail engagé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison.
- AFP
L’enjeu populaire et financier du barrage de C1 pour l’OM
Au-delà du terrain, Roberto De Zerbi sait que ce rendez-vous européen possède une portée populaire considérable. Une qualification offrirait aux supporters une affiche européenne de prestige dès le mois de février. RMC Sport révèle que cet élément avait d’ailleurs été anticipé lors des discussions avec les associations de supporters, qui avaient intégré une place pour un éventuel barrage dans le forfait des abonnements.
Pour Roberto De Zerbi, un match à élimination directe face à un adversaire renommé serait un moment fort en termes de passion, mais aussi d’ambition collective. Les retombées financières, loin d’être négligeables, entreraient également dans une logique de consolidation du projet, à un moment où le club cherche à stabiliser son modèle économique tout en restant compétitif.
- Getty Images Sport
Roberto De Zerbi et la volonté de laisser une empreinte à Marseille
La comparaison faite par Roberto De Zerbi avec le rendez-vous manqué du Koweït n’est pas anodine. Cette désillusion, vécue à une minute d’un trophée, reste dans les esprits. À Marseille, Roberto De Zerbi affiche clairement son envie de laisser une trace durable, à travers des matchs symboliques et des parcours marquants.
Dans cette logique, le choc européen face à Bruges s’inscrit dans une séquence dense du calendrier. À moyen terme, Roberto De Zerbi sait que d’autres échéances majeures approchent, comme le huitième de finale de Coupe de France contre Rennes (3 février, 21h 10). Depuis l’élimination du PSG, la perspective d’aller loin dans cette compétition constitue également un objectif assumé par l’entraîneur italien, son vestiaire et ses dirigeants.
- AFP
L’OM au complet avant de défier le Club Bruges
Malgré des sorties médiatiques tendues après OM-Lens, Roberto De Zerbi a rapidement recentré son groupe sur l’essentiel. Le départ pour la Belgique est prévu ce mardi, après un entraînement matinal au centre Robert Louis-Dreyfus. Hormis Emerson Palmieri, l’effectif sera quasiment au complet pour ce déplacement décisif.
Roberto De Zerbi pourra notamment compter sur Geoffrey Kondogbia, préservé face à Lens mais bien présent pour Bruges. Son impact physique pourrait s’avérer précieux aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg dans l’entrejeu. En revanche, Roberto De Zerbi devra composer sans Quinten Timber et Ethan Nwaneri, non qualifiés pour cette rencontre européenne.