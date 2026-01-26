OM, les enjeux inédits du choc contre Bruges pour De Zerbi

Longtemps, l’OM a avancé avec prudence dans cette Ligue des champions, sans afficher d’objectif chiffré. Mais à 90 minutes d’une qualification pour les barrages, le discours a changé. Roberto De Zerbi n’a pas hésité à qualifier le déplacement à Bruges de rencontre « historique » pour le club olympien. Un terme fort, assumé par l’entraîneur italien, qui mesure l’importance symbolique et sportive de cette échéance européenne.

Les choix opérés par Roberto De Zerbi lors du dernier match de championnat en sont une illustration claire. Le fait de laisser Mason Greenwood, meilleur buteur et joueur le plus décisif de l’OM, au repos face à Lens a servi de signal. Après la victoire 3-1, Roberto De Zerbi a d’ailleurs insisté : « On doit récupérer de l’énergie car ce match à Bruges est historique pour l’OM, comme l’était le trophée de champions au Koweït ». Avant d’ajouter : « Bruges est une équipe très forte surtout physiquement. Elle a mis en difficulté Monaco ou le Barça. On devra être au mieux pour écrire une page de l’histoire olympienne. »