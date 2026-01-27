Bruges - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La phase de ligue de la Ligue des Champions touche à son terme et l’affiche entre le Club Bruges et l’Olympique de Marseille s’annonce comme l’un des chocs les plus indécis de cette dernière soirée européenne. Mercredi, en Belgique, les deux équipes joueront une part essentielle de leur avenir continental. Dos au mur, les Belges devront impérativement l’emporter pour conserver un espoir d’intégrer le top 24, tandis que l’OM cherchera à consolider sa position afin d’aborder d’éventuels barrages dans les meilleures dispositions.

L’OM veut écrire l’histoire face à Bruges

L’Olympique de Marseille se présentera avec un léger matelas comptable, mais sous une pression réelle. Avec neuf points, les Phocéens (9 pts) pointent au 19ᵉ rang avant cette ultime journée, une place encore fragile puisque Naples (28 pts), 25ᵉ, n’est qu’à une longueur. La lourde défaite concédée récemment au Vélodrome face à Liverpool (0-3) a rebattu les cartes, effaçant une partie de l’avance marseillaise. Pourtant, avant ce revers, l’OM avait montré un visage séduisant en Europe, notamment lors de sa victoire contre Newcastle (2-1) et de son succès accroché à l’Union Saint-Gilloise (2-3), après un début de parcours semé d’embûches. En championnat, la tendance est nettement plus positive pour les hommes de Roberto De Zerbi.

Troisièmes de Ligue 1, les Olympiens restent sur un succès convaincant face à Lens (3-1), un résultat qui renforce la confiance du groupe avant ce déplacement crucial en Belgique. Cette solidité domestique contraste avec les montagnes russes vécues sur la scène européenne, où Marseille alterne le très bon et le plus compliqué depuis le début de la compétition. Par ailleurs, le rendez-vous face au Club Bruges est considéré comme « historique » pour Roberto De Zerbi qui compte poursuivre cette campagne européenne avec l’OM. « On doit récupérer de l’énergie car ce match à Bruges est historique pour l’OM, comme l’était le trophée de champions au Koweït », déclarait le technicien italien après la victoire contre Lens avant d’ajouter : « Bruges est une équipe très forte surtout physiquement. Elle a mis en difficulté Monaco ou le Barça. On devra être au mieux pour écrire une page de l’histoire olympienne. » Des propos qui montrent à quel point le choc contre le Club Bruges revêt une importance colossale pour De Zerbi et l’OM.

De son côté, le Club Bruges s’est offert un sursis inespéré lors de la dernière journée. En s’imposant largement au Kazakhstan face au Kairat Almaty (1-4), les Belges ont relancé une campagne qui semblait compromise. Ce succès leur a permis de remonter à la 27ᵉ place et de revenir à un point seulement du top 24, désormais à portée de main. Avant cela, Bruges (7 pts) avait surtout subi face aux cadors, malgré un nul spectaculaire contre le FC Barcelone (3-3) et une large victoire contre Monaco (4-1).

Sur le plan national, les hommes de Ronny Deila restent pleinement dans la course au titre. Deuxièmes de Pro League, à seulement deux points du leader, ils ont su réagir après un revers contre La Louvière en s’imposant dans un match prolifique face à Zulte Waregem (4-3). Une dynamique encourageante qui nourrit l’espoir des Blauw en Zwart avant la réception de l’OM, dans un match où tout reste à écrire.

Sur quelle chaine suivre le match Club Bruges - Marseille

La rencontre entre le Club Bruges et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce mercredi 28 janvier 2026 à partir de 21h sur Canal+ Sport et Canal+ Live. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

