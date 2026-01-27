OM, Roberto De Zerbi annonce la couleur contre Bruges

Face aux médias, Roberto De Zerbi a d’abord détaillé sa lecture du Club Bruges, un adversaire qu’il dit connaître en profondeur. « Bruges est une équipe que je connais bien. Je l'ai beaucoup étudiée pour comprendre et gagner. ll faut savoir comment jouer contre eux. Ils ont beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de vitesse. Le match ne se gagne pas qu'au milieu de terrain. On doit défendre et attaque tous ensemble. Il faut de la régularité pour faire des prestations de qualité. La régularité de l'équipe sera la clé. » Pour Roberto De Zerbi, la rencontre se jouera autant dans l’intensité collective que dans la capacité de l’OM à répéter les efforts, avec et sans ballon.

Dans la continuité, Roberto De Zerbi a refusé d’entrer dans une logique comptable malgré l’enjeu. « Cela ne rentre pas dans ma réflexion. Ils doivent gagner mais nous aussi. On ne vient pas ici pour prendre un point, on ne joue pas comme ça à Marseille. J'essaierai de mettre l'équipe juste sur le plan physique comme Paixao qui s'est entrainé à l'écart ce mardi. Sur la pelouse, on fera tout pour gagner. On n'est pas une équipe qui fait des calculs. » Un discours offensif, fidèle à la philosophie de jeu prônée par Roberto De Zerbi depuis son arrivée.