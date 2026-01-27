À l’approche d’un rendez-vous européen qui pourrait marquer un tournant dans la saison marseillaise, le ton est clair et assumé. Mercredi à 21h, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Club Bruges pour le compte de la 8e et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Dans un contexte tendu et indécis, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse avec une ligne directrice limpide. Entre respect de l’adversaire, confiance en son groupe et refus catégorique de calculer, le technicien italien a livré un message fort, à l’image des ambitions de l’OM sur la scène européenne.
OM, Roberto De Zerbi annonce la couleur contre Bruges
Roberto De Zerbi affiche ses ambitions pour Bruges - OM
Face aux médias, Roberto De Zerbi a d’abord détaillé sa lecture du Club Bruges, un adversaire qu’il dit connaître en profondeur. « Bruges est une équipe que je connais bien. Je l'ai beaucoup étudiée pour comprendre et gagner. ll faut savoir comment jouer contre eux. Ils ont beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de vitesse. Le match ne se gagne pas qu'au milieu de terrain. On doit défendre et attaque tous ensemble. Il faut de la régularité pour faire des prestations de qualité. La régularité de l'équipe sera la clé. » Pour Roberto De Zerbi, la rencontre se jouera autant dans l’intensité collective que dans la capacité de l’OM à répéter les efforts, avec et sans ballon.
Dans la continuité, Roberto De Zerbi a refusé d’entrer dans une logique comptable malgré l’enjeu. « Cela ne rentre pas dans ma réflexion. Ils doivent gagner mais nous aussi. On ne vient pas ici pour prendre un point, on ne joue pas comme ça à Marseille. J'essaierai de mettre l'équipe juste sur le plan physique comme Paixao qui s'est entrainé à l'écart ce mardi. Sur la pelouse, on fera tout pour gagner. On n'est pas une équipe qui fait des calculs. » Un discours offensif, fidèle à la philosophie de jeu prônée par Roberto De Zerbi depuis son arrivée.
De Zerbi ne veut aucun calcul contre le Club Bruges
Interrogé sur l’éventualité de suivre les résultats des autres rencontres, Roberto De Zerbi s’est montré inflexible. « Le plus important c'est de gagner. Bruges est une bonne équipe mais Marseille aussi est une équipe forte. Non je ne veux pas connaître les autres scores. Je me concentre que sur notre match. Si on gagne mercredi c'est tout, il ne faut pas dépendre des autres matchs. » Une posture qui illustre la volonté du technicien de garder son groupe focalisé sur sa propre performance, sans se disperser.
Au-delà du match, Roberto De Zerbi a également évoqué la portée symbolique d’une qualification. « Je n'ai jamais joué à ce stade avec 16 clubs sinon avec Donetsk. Ce serait une grande chose pour les joueurs aussi et pour l'OM qui n'a pas joué à ce niveau depuis longtemps. J'ai beaucoup de confiance en mon équipe. Si on peut perdre à cause d'une mauvaise mentalité, on peut gagner avec la bonne mentalité. » Roberto De Zerbi a ensuite replacé cette rencontre dans la continuité des performances marseillaises cette saison : « Demain ça se joue sur un match, Lens on a gagné et on aurait aussi pu battre le PSG mais on a bien joué. Pareil contre le Real Madrid mais d'autres matchs comme Liverpool ou l'Atalanta on n'a pas bien joué. »
De Zerbi évoque l’équilibre du calendrier pour l’OM
Concernant l’enchaînement des déplacements, notamment entre Bruges et Paris, Roberto De Zerbi a tenu un discours pragmatique. « Je pense que le calendrier est ce qu'il est. Il faut s'adapter au calendrier et on a tellement de joueurs dans l'effectif. Il faut faire tourner pour ne pas risquer de blessure. » Le coach marseillais a rappelé l’importance de chaque échéance : « Demain c'est un match très très important comme celui de Lens l'était. En Ligue 1 je veux finir sur le podium pour jouer la Ligue des champions donc c'est difficile de dire qu'un match est plus important que l'autre. »
Roberto De Zerbi est également revenu sur la gestion des blessures et ses responsabilités. « On parlait d'Emerson Palmieri, c'est ma faute s'il est blessé parce qu'on aurait pu lui donner du repos. On a la possibilité de faire des changements. » Enfin, sur les buts marqués et encaissés en fin de rencontre, le technicien italien a insisté sur la vigilance défensive. « On a préparé le match en faisant attention aux phases défensives. Mais c'est ce qu'on fait contre tous les adversaires. Contre le PSG au Koweït on avait bien défendu et on avait fait de belles choses avec le ballon. Bruges et Marseille marquent beaucoup de buts. C'est dans l'ADN de l'OM de marquer des buts mais il faut aussi faire attention aux phases défensives. »