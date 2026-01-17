FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP
Patrick Tchanhoun

CAN 2025 : le Sénégal crie au scandale avant la finale face au Maroc

À la veille du choc, une tempête éclate en coulisses. Le Sénégal dénonce une série d’incidents jugés inacceptables.

La finale n’a pas encore commencé que la tension grimpe déjà d’un cran. À Rabat, les Lions de la Teranga estiment avoir franchi une ligne rouge.

À quelques heures de la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a décidé de sortir du silence. Vendredi, un communiqué officiel, ferme et détaillé, a été rendu public pour dénoncer ce que la FSF considère comme de graves manquements dans l’organisation du tournoi. En ligne de mire : l’accueil de la sélection à Rabat, mais aussi plusieurs aspects logistiques jugés problématiques.

    Une arrivée sous tension à la gare de Rabat

    Tout part d’un épisode survenu à l’arrivée de la délégation sénégalaise dans la capitale marocaine. Depuis le début de la CAN, le Sénégal avait installé son camp de base à Tanger, où il a disputé l’ensemble de ses matchs avant la finale. Le déplacement vers Rabat, censé être maîtrisé, a rapidement tourné au chaos.

    Dans son communiqué, la FSF évoque « plusieurs dysfonctionnements » et pointe en premier lieu « l'absence manifeste de dispositif de sécurité adéquat » à la gare de Rabat. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent clairement les joueurs sénégalais, dont Sadio Mané, contraints de se frayer un passage au milieu de la foule à leur descente du train. Aucun cordon. Aucun filtrage.

    La Fédération sénégalaise estime que cette situation a exposé joueurs et staff à des risques inutiles. « Cette carence a exposé les joueurs et le staff technique à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d'une compétition de cette envergure », peut-on lire dans le texte.

    L’indignation gagne aussi les supporters

    Sur place, la scène n’a pas laissé indifférent. Au micro de la télévision sénégalaise RTS, un supporter a exprimé sa colère sans détour : « Ce qui s'est passé n'est pas normal. Il n'y a aucun dispositif de sécurité pour les joueurs. Ils sont bousculés de gauche à droite alors que c'est une finale ».

    Un témoignage qui renforce le sentiment d’amateurisme dénoncé par la FSF, à la veille d’un rendez-vous majeur du football africain.

    Hébergement et entraînement : la FSF hausse le ton

    Les critiques ne se sont pas arrêtées à cet épisode. Une fois arrivée à Rabat, la délégation sénégalaise a également contesté l’hôtel initialement attribué par l’organisation. La Fédération parle d’une « protestation officielle » transmise aux autorités compétentes. Après échanges, la sélection a finalement été relogée dans un établissement cinq étoiles, conforme à ses exigences.

    Autre point sensible : le lieu d’entraînement. La FSF a refusé de s’entraîner au Complexe Mohammed VI, site utilisé comme camp de base par la sélection marocaine depuis le début de la compétition. Une décision assumée, prise pour préserver l’équité sportive avant la finale.

    Billetterie : un malaise persistant

    Le dernier volet du communiqué concerne la billetterie. Un sujet qualifié de "préoccupant" par la Fédération sénégalaise. La FSF regrette un nombre insuffisant de billets alloués, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters.

    Selon les chiffres avancés, seuls 3 850 billets auraient été mis à la disposition des fans sénégalais pour garnir les tribunes du stade Prince Moulay Abdallah. Un quota jugé trop faible pour une finale continentale impliquant l’un des poids lourds du football africain.

    Une pression assumée avant le match

    En s’exprimant publiquement, la FSF envoie un message clair à la Confédération africaine de football et au pays hôte. À la veille de la finale, le Sénégal réclame des garanties et un cadre à la hauteur de l’événement. Sur le terrain, les Lions de la Teranga joueront pour le trophée. En dehors, leurs dirigeants ont déjà engagé un autre combat.

