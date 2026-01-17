CAN 2025 : le Sénégal crie au scandale avant la finale face au Maroc

Tout part d’un épisode survenu à l’arrivée de la délégation sénégalaise dans la capitale marocaine. Depuis le début de la CAN, le Sénégal avait installé son camp de base à Tanger, où il a disputé l’ensemble de ses matchs avant la finale. Le déplacement vers Rabat, censé être maîtrisé, a rapidement tourné au chaos.

Dans son communiqué, la FSF évoque « plusieurs dysfonctionnements » et pointe en premier lieu « l'absence manifeste de dispositif de sécurité adéquat » à la gare de Rabat. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent clairement les joueurs sénégalais, dont Sadio Mané, contraints de se frayer un passage au milieu de la foule à leur descente du train. Aucun cordon. Aucun filtrage.

La Fédération sénégalaise estime que cette situation a exposé joueurs et staff à des risques inutiles. « Cette carence a exposé les joueurs et le staff technique à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d'une compétition de cette envergure », peut-on lire dans le texte.

