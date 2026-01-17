CAN 2025 : le Sénégal crie au scandale avant la finale face au Maroc

La finale n’a pas encore commencé que la tension grimpe déjà d’un cran. À Rabat, les Lions de la Teranga estiment avoir franchi une ligne rouge.
À quelques heures de la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a décidé de sortir du silence. Vendredi, un communiqué officiel, ferme et détaillé, a été rendu public pour dénoncer ce que la FSF considère comme de graves manquements dans l’organisation du tournoi. En ligne de mire : l’accueil de la sélection à Rabat, mais aussi plusieurs aspects logistiques jugés problématiques.