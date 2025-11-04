Le Bayern détaille dans sa communication que les bus chargés de transporter ses supporters « doivent se rassembler à un péage en dehors de la ville avant le match ». L’heure du coup d’envoi étant fixée à 21h, ces regroupements risquent d’entraîner une longue attente et une arrivée tardive aux abords du stade.

Le club ajoute également que « tous les autres supporters du Bayern doivent se rendre au stade exclusivement par les transports publics ». Une contrainte qui ne plaît pas davantage aux dirigeants allemands, qui évoquent des restrictions inhabituelles pour une rencontre européenne de ce calibre.

Et ce n’est pas tout. Le communiqué poursuit : « après le match, tous devront repartir par leur moyen de transport d’origine (et) les bus seront ensuite escortés hors de la ville par la police », avant de préciser que ces derniers ne pourront « quitter Paris qu’aux premières heures du matin », à partir de 5 heures. Un scénario nocturne qui risque de mettre à rude épreuve les nerfs et le confort des fans bavarois.