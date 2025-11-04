La veille d’un PSG-Bayern en Ligue des champions aurait pu être consacrée uniquement aux analyses tactiques et aux pronostics. Pourtant, c’est en dehors du rectangle vert que l’atmosphère s’est échauffée déjà. Alors que les Parisiens s’apprêtent à recevoir les Bavarois au Parc des Princes, un véritable bras de fer administratif s’invite dans le décor. Le Bayern accuse les autorités françaises d’imposer des conditions jugées excessives à ses supporters. Les prochaines heures s’annoncent électriques, et pas seulement sur le terrain.
Le Bayern Munich crie à l’injustice à quelques heures du choc face au PSG
- AFP
Une polémique qui enfle à la veille du match
Si les fans munichois attendaient un simple déplacement européen, la réalité s’avère bien plus contraignante. Ce lundi, la préfecture de police de Paris a fixé des règles strictes concernant l’arrivée et les déplacements des supporters visiteurs. Une décision qui a fait bondir la direction du Bayern, laquelle n’a pas tardé à rendre publique son exaspération.
Selon un communiqué du club allemand, « ce lundi après-midi, la préfecture de police de Paris a publié un arrêté pour réglementer l’arrivée des supporters et mettre en place une zone de contrôle policier ». Une annonce tardive, selon Munich, qui parle d’un coup dur logistique et organisationnel.
- Getty Images Sport
Des mesures très encadrées pour les fans bavarois
Le Bayern détaille dans sa communication que les bus chargés de transporter ses supporters « doivent se rassembler à un péage en dehors de la ville avant le match ». L’heure du coup d’envoi étant fixée à 21h, ces regroupements risquent d’entraîner une longue attente et une arrivée tardive aux abords du stade.
Le club ajoute également que « tous les autres supporters du Bayern doivent se rendre au stade exclusivement par les transports publics ». Une contrainte qui ne plaît pas davantage aux dirigeants allemands, qui évoquent des restrictions inhabituelles pour une rencontre européenne de ce calibre.
Et ce n’est pas tout. Le communiqué poursuit : « après le match, tous devront repartir par leur moyen de transport d’origine (et) les bus seront ensuite escortés hors de la ville par la police », avant de préciser que ces derniers ne pourront « quitter Paris qu’aux premières heures du matin », à partir de 5 heures. Un scénario nocturne qui risque de mettre à rude épreuve les nerfs et le confort des fans bavarois.
- Getty Images
Munich monte au créneau et menace d’agir
Face à ces mesures, le ton monte. « Le préavis de ce décret est inacceptable », s’indigne le Bayern. Le géant bavarois affirme avoir « été informé de cette mesure surprenante aujourd’hui seulement », déplorant l’absence de coordination préalable alors que « toutes les informations pertinentes sont disponibles depuis des semaines ».
Décidé à ne pas en rester là, le club affirme avoir « déposé une protestation lors d’une réunion de l’UEFA » et envisage déjà « actions en justice ». Un détail notable vient conclure cette sortie médiatique : « le Paris Saint-Germain soutient le FC Bayern dans cette affaire ». Paris et Munich unis face aux mesures sécuritaires françaises ? Une alliance inattendue à quelques heures d’un choc historique.